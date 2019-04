PSD, bani pentru campanie. Carmen Avram spune adevărul: Un joc periculos! "Se tot vb ca PSD si-a marit suma, dar nu este adevarat. PSD a marit suma tuturor partidelor care sunt implicate in aceasta campanie. Baniii sunt destinati strict activitatilor de pe teren, toata logistica, desi s-au schimbat regulile. Acum, odata cu inceperea campaniilor electorale, tot mai avem voie sa punem anumite afise. Așadar, trebuie tiparite afise si flyere, tot felul de alte informatii care trebuie imprastiate in tara. Se asigura deplasarile echipelor pentru ca urmeaza o luna de foc in care vom fi cu totii peste tot, se vor organiza intalniri cu electoratul, in care va trebui sa atingem… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

