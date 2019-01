PSD, atac la BNR: Banca Naţională are datoria de a asigura stabilitatea cursului valutar "Guvernul a luat multe masuri pentru a aduce Euro in economia romaneasca: atragerea de fonduri europene, politici publice de stimulare a investițiilor, sprijinirea firmelor exportatoare prin subvenții și scheme de ajutor de stat. Toate aceste lucruri presupun vanzari de valuta și cumparare de lei, ceea ce ar fi trebuit sa scada cursul valutar. Nivelul cursului valutar nu este in raspunderea Guvernului și nu poate fi determinat de acțiunea guvernamentala. Banca Naționala este singura care poate și are datoria de a asigura stabilitatea cursului valutar", se arata pe pagina de Facebook a PSD. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

