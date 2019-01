Stiri pe aceeasi tema

- Liderul ALDE european, Guy Verhofstadt, a avertizat ca impotriva Romaniei s-ar putea activa articolul 7, iar ALDE din Romania va fi exclus din familia europeana, daca nu se respecta statul de drept. Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, susține ca Verhofstadt este ”apendicele lui Soros” și ii cere lui…

- Liviu Pleșoianu a avut o reacție dura la adresa liderului ALDE european, dupa ce acesta a declarat ca Romania este foarte aproape de activarea articolului 7. "Apendicele lui Soros, nulitatea isterica din fruntea ALDE european amenința Romania cu "articolul 7". Oare ce o sa ne facem? Repet…

- Mesaje dure ale liderilor principalelor grupuri politice din Parlamentul European cu ocazia prezentarii de catre Viorica Dancila a prioritatilor Presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene. Presedintele grupului ALDE in Parlamentul European, Guy Verhofstadt, a declarat marti, in plenul in care…

- E de remarcat faptul ca presedintia Romaniei a Consiliului UE incepe sub auspiciile unor tensiuni la Londra, unde Camera Comunelor se va pronunta, chiar marti, pe tema acordului privind Brexit-ul. Exista semnale clare ca documentul negociat de Guvernul Theresa May va fi respins de parlamentari, punand…

- ”ALDE european amenința cu excluderea ALDE romanesc? Domnule Tariceanu, va spun cu toata sinceritatea: eu l-aș trimite URGENT la plimbare pe penibilul asta care se crede o mare somitate europeana. Ca de obicei, nu zice nimeni direct, așa ca o spun eu: Guy Verhofstadt nu e nimic altceva decat un apendice…

- STIRIPESURSE.RO a intrat in posesia unor inregistrari audio de la acea intalnire, intalnire care arata tensiunea existenta intre instituțiile europene și guvernarea de la București. Guy Verhofstadt, Liderul grupului Liberalilor si Democratilor pentru Europa: ”Un lucru trebuie sa fie clar, anume…

- „Aceasta inseamna ca toate cele trei elemente aflate in disputa – reforma justiției, a Codului Penal și a Codului de Procedura Penala - trebuie sa fie aliniate cu recomandarile Comisiei, urmand ca dupa adaptarea și aprobarea lor de catre guvern și parlament, ele sa fie din nou evaluate de catre acest…

- Guy Verhofstadt, liderul ALDE, mesaj tranșant pentru guvernarea ALDE - PSD din Romania, pe Facebook, in plina ședința cu executivul Dancila."La aceasta ora sunt intr-o ședința cu guvernul roman. Mesajul meu pentru ei este ca Romania se afla la rascruce: fie alege sa respecte și sa apere principiile…