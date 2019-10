Stiri pe aceeasi tema

- 4,4 miliarde de dolari, adica 2% din PIB, este suma pe care o poate pierde Romania pentru ca Iohannis incalca Constituția și nu numește miniștri interimari la Energie, Mediu și Relația cu Parlamentul. Iar criza se agraveaza, pentru ca, dupa ce a dat jos un guvern funcțional, se dovedește e incapabil…

- "Domnule președinte Iohannis, v-am intrebat, cu ceva timp in urma, daca mai este nevoie sa moara oameni ca sa deblocați activitatea Guvernului. La sfarșitul saptamanii trecute s-a produs o noua tragedie – o alta fetita, de aceasta data din Dambovița, a fost victima unei crime oribile. Iar…

- "De doua zile, Ministerul Afacerilor Interne a ramas fara conducere! E pentru prima oara in istoria acestei institutii care are un rol central in asigurarea ordinii publice si sigurantei cetateanului. In plin proces de reformare a sistemului de urgenta, pe fondul tragediei de la Caracal, in plin…

- Aproximativ 10.000 de salariați ai ministerelor care erau in subordinea demisionarilor din ALDE au ramas fara lefuri, pentru ca miniștrii nu au lasat, prin ordin, inlocuitori care sa semneze statele de plata. Premierul a dejucat planul lui Iohannis și a luat decizia de a completa Codul Administrativ…

- "Ma astept ca domnul Iohannis sa dea din nou vina pe PSD pentru consecintele negative ale propriilor sale decizii. Adevarul este insa limpede si trebuie aratat! Indiferent ce ar fi facut premierul Dancila, indiferent daca Parlamentul voteaza o motiune sau o restructurare, cu actualul guvern sau cu…

- ”In acest moment, sunt mii de familii ale caror venituri depind exclusiv de bunul plac al președintelui Iohannis. E vorba de angajații din ministerele vacantante de ALDE și din companiile sau agențiile din subordine. Ma aștept ca domnul Iohannis sa dea din nou vina pe PSD pentru consecințele negative…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a afirmat ca in cazul in care Parlamentul nu va aproba noua configurație a cabinetului Dancila, Guvernul va veni cu o noua varianta, ”pana convingem Parlamentul ca țara trebuie totuși sa fie guvernata”. ”Vom merge saptamana viitoare in Parlament sa cerem votul…

- Secretarul general al PSD, senatorul Mihai Fifor, reactioneaza la afirmatiile lui Dacian Ciolos cu privire la formarea unui nou guvern competent, din care sa faca parte si PLUS. Fifor sustine ca Romania are deja un guvern competent, oferind in sprijinul afirmatiilor sale cateva date statistice.Citeste…