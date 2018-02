Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 16 februarie, s-a intrunit Comitetul Executiv extins al PSD Arges, format din presedintii de organizatii, primarii, parlamentarii si consilierii judeteni PSD. In debutul sedintei, presedintele Serban Valeca a solicitat un vot privind acordarea increderii si sustinerii, in continuare, pentru…

- Calin Popescu Tariceanu a anunțat ca mai mulți secretari de stat ai ALDE iși vor pierde funcțiile dupa ce au fost evaluați. In acest context, organizatia ALDE Arges, prin presedintele sau, Simona Bratulescu, a anuntat ca nu are nici un fel de emotie in ce priveste omul trimis la Bucuresti, respectiv…

- Presedintele PSD Arges, Serban Valeca, a declarat miercuri, inaintea sedintei Comitetului Executiv National al PSD, ca a aflat despre convocarea Congresului extraordinar al partidului in timp ce se afla in masina, in drum spre sediul partidului, si ca urmeaza sa vada care este motivatia.

- Liderii PSD, luați prin surprindere de anunțul lui Liviu Dragnea privind convocarea Congresului extraordinar. Liderul PSD Arges, Serban Valeca a declarat despre organizarea unui Congres extraordinar, ca trebuie vazuta motivatia, el precizand ca nu a știut despre aceasta intenție a președintelui PSD. …

- Liderii social-democrati au fost luati prin surprindere, miercuri, inaintea sedintei Comitetului Executiv National al PSD, de propunerea presedintelui partidului, Liviu Dragnea, privind organizarea unui congres extraordinar in luna martie, unii dintre ei exprimandu-se impotriva acesteia. …

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis judecarea pe fond formulata de SIF MUNTENIA S.A., si a dispus „restituirea catre petenta a sumei de 9.777 lei, achitata cu titlu de taxa judiciara de timbru. Definitiva”. Magistratii Curtii de Apel Brasov au decis, in 14 iunie 2017, ca SIF Transilvania, prin…

- Responsabili ai sectorului asigurari-reasigurari din cadrul ASF au prezentat cateva din obiectivele propuse pentru anul 2018, care au in vedere consolidarea functiei de supraveghere prin dezvoltarea instrumentelor specifice acesteia si continuarea actiunilor de promovare a pietei de asigurari. Un scopul…

- Regia Naționala a Padurilor – Romsilva prezinta, pe contul sau de Facebook, cateva imagini de iarna din Parcul National Piatra Craiului. Fotografiile au fost realizate de rangerii parcului in acțiunile de patrulare și monitorizare. Parcul Național Piatra Craiului are o suprafața de 14.800 de hectare…

- "Ministerul este autoritate de coordonare in Romania pentru fondurile europene, fie ca ne referim la fondurile europene structurale si de investitii 2014-2020 (fondurile ESI: Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European pentru Agricultura si…

- Guvernul a adoptat, miercuri, masurile de reorganizare a administrației publice centrale, in concordanța cu Hotararea Parlamentului pentru acordarea increderii noului Cabinet. Astfel, apare Ministerul Fondurilor Europene, care se rupe din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale, acesta fiind portofoliul…

- Eugen Orlando Teodorovici s-a nascut in 12 august 1971. El este absolvent al Academiei de Studii Economice si are un doctorat in managementul fondurilor europene, scrie ZF.ro. In perioada 2000-2004, Teodorovici a fost director in Directia de Coordonarea a Programelor ISPA si SAPARD din Ministerul…

- Cine este Eugen Teodorovici, ministrul propus la Fonduri Europene in Cabinetul condus de Viorica Dancila. Fostul președinte Traian Basescu l-a numit „acest dandy de la Fonduri Europene” si „discotecar”, in perioada cand era ministrul al Fondurilor Europene, in Guvernul Ponta. Eugen Orlando Teodorovici…

- Viorica Dancila a anuntat oficial modificarea structurii Guvernului. astfel, a infiintat un post de vicepremier pentru intarirea parteneriatelor strategice ale Romaniei, in special cu SUA. Nominalizarile- 1. Vicepremier – Viorel Stefan 2. Vicepremier si ministru al Mediului – Gratiela Leocadia Gavrilescu…

- PSD il propune pe Eugen Teodorovici pentru functia de ministru al Finantelor, dupa ce - ca presedinte al Comisiei de buget-finante din Senat - acesta a contestat masurile cuprinse in Ordonanta 79/2017 care au generat „revolutia fiscala” de la 1 ianuarie 2018. Eugen Orlando Teodorovici…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), a schimbat metodologia de recunoastere a costurilor de achizitie a gazelor naturale furnizate consumatorilor alimentati in regim reglementat. Teoretic, consumatorii vor plati cel mai mic pret posibil. Furnizorii de gaze naturale care…

- Potrivit unor analize efectuate de Asociatia de Protectie a Consumatorilor pe 116 tipuri de carnati scoate la iveala detalii socante. Peste 84% dintre probele analizate au in compozitie nitrit de sodiu si solutie de dezghetat drumuri.

- Primarul Gheorghe Falca a efectuat, in cursul anului 2017, 26 de deplasari in interes de serviciu. Cele mai multe – 21 – au fost interne, dar au fost si cateva vizite de lucru in afara tarii: doua in Ungaria (la Gyula si Budapesta), cate una in Slovenia (Lendava), Croatia (Zadar) si Belgia (Bruxelles),…

- Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, si directorul pentru Romania si Bulgaria al Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Matteo Patrone, au semnat vineri, la Bucuresti, „Acordul de servicii pentru consolidarea sectorului de apa si apa uzata din Romania”. „Acordul,…

- Autoritatea Nationala pentru Turism a fost o institutie guvernamentala din Romania, infiintata in ianuarie 2013. ANT a functionat in subordinea Ministerului Economiei si s a desfiintat in acest an, la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului nr. 24 2017 privind organizarea si functionarea Ministerului…

- Vicepremierul Paul Stanescu, ministrul dezvoltarii regionale, administratiei publice si fondurilor europene, a fost prezent, recent, la Pitesti (jud. Arges), unde a avut o intalnire cu primarii si reprezentantii administratiei judetene. Cu aceasta ocazie, viceprim-ministrul Stanescu a subliniat ca Programul…

- Dupa ce a fost lichidata funcția de viceministru, mai mulți din cei ce o dețineau s-au inscris in concurs și au devenit secretari generali de stat sau secretari de stat ai ministerelor – arata o analiza efectuata de tribuna, in baza paginilor oficiale ale ministerelor. Astfel, din postura de viceminiștri…

- Legea nr. 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizic a intrat in vigoare din 1 ianuarie 2018, cu o intarziere de doi ani, dupa ce a fost amanata de trei ori, insa nici acum institutia responsabila de aplicarea acesteia, potrivit unei analize facuta de bancherul.ro . Autoritatea Nationala…

- Vineri, in parcul Muzeului Viticulturii si Pomiculturii Golesti, mai multe primarii din Argeș au luat parte, prin edilii lor, la Sarbatoarea Ignatului. Startul s-a dat la ora 9.00, cand primarii au inceput amenajarea standurilor, dupa care s-a trecut la sacrificarea celor 23 de porci aduși de…

- Domnule Daniel Zdranc, de curand ați fost numit in funcția de vicepreședinte al Autoritații Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitați Publice. Cum priviți aceasta noua provocare? Aceasta numire vine, in primul rand, cu multe responsabilitați, avand in vedere faptul ca A.N.R.S.C.…

- Nodul rutier face parte din lotul 4 al Autostrazii A10 Sebes-Turda, având ca antreprenor societatea Porr Construct. „Acest tronson de 16,3 km s-a împotmolit în alunecarea masiva din apropierea Lacului Stejeris. Chiar daca aliniamentul autostrazii ar putea fi gata în…

- Legatura rutiera cu Moldova reprezinta o prioritate absoluta ce cuprinde trei coridoare principale suprapuse cu reteaua Trans-Europeana de Transport, iar valoarea contractuala a acestor proiecte insumeaza 7,32 miliarde de euro, fara TVA, se arata intr-un comunicat al Ministerului Transporturilor,…

- Vor fi retrase sase modele, inclusiv minivan-ul Serena, precum si alte minivan-uri fabricate pentru Suzuki Motor Corp si Mitsubishi Motors Corp intre februarie 2010 si septembrie 2014. Decizia companiei de a rechema 320.000 de masini a fost luata dupa ce au avut loc opt incendii din cauza acestei defectiuni,…

- In orasul regal, Curtea de Arges, se desfasoara, joi,ultimele pregatiri pentru ziua cand vor avea loc funeraliile Regelui Mihai I. Autoritatile locale au dat ordin sa se curete strazile,iar sambata vor inchide bulevardul central si vor interzice bauturile alcoolice,transmite corespondentul MEDIAFAX.…

- Prima varianta a viitorului pod de la Ungheni, peste Prut, a picat. Motivul este „o rezervatie in rezervatie", cum o numeste Victor Davideanu, directorul executiv al Agentiei de Protectie a Mediului Iasi. „Este o comisie tehnica la Ministerul Transporturilor si la Ministerul Mediului care analizeaza…

- Comisiile reunite de aparare din Camera Deputaților și Senat au avizat favorabil, marți, bugetul Serviciului de Protecție și Paza (SPP). Bugetul SPP a primit 13 voturi 'pentru', 6 'împotriva' și o abținere. Directorul SPP, Lucian Pahonțu, a prezentat la ședința…

- In plus, autoritatile vor sa amane cu doi ani obligativitatea impunerii reducerii de gaze cu efect de sera cu 6%, pentru 2020, arata un proiect de Hotarare publicat pe site-ul Ministerului Energiei. ”Autoritatile publice centrale cu atributii in domeniul reglementat nu au posibilitatea sa…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE), Ministerul Transporturilor si Compania Nationala de Administrare a Infrastructuriii Rutiere (CNAIR) au încheiat un contrat în vederea obtinerii finantarii neramburabile pentru faza a doua a proiectului…

- 18 localitați buzoiene vor beneficia de lucrari de cadastrare efectuate din fonduri nerambursabile. Localitațile care vor beneficia de aceste fonduri au fost alese de o comisie din care fac parte specialiști din Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, Ministerul…

- Ca ordonator principal, Ministerul Economiei va mai putea atrage sume suplimentare („credite de angajament”) la acest buget, in valoare totala de pana la 366,6 milioane de lei. Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt structurate astfel: bugetul de stat…

- ♦ Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) nu va emite certificari pentru persoanele care vor raspunde de protectia datelor. „Daca se intampla un incident, ce prestanta mai am eu sa vin sa va amendez“, a explicat George Balaiti, sef serviciu control…

- ♦ Veniturile bugetare proiectate pentru 2018 sunt estimate la 287,5 mld. lei, respectiv 31,7% din PIB. Cele mai mari ponderi in totalul veniturilor bugetare in anul 2018 le inregistreaza contributiile cu 10,1%, urmate de TVA cu 6,8 %, accize 3,3%, impozit pe salarii si venit cu 2,3…

- Veniturile bugetare proiectate pentru 2018 sunt estimate la 287,5 mld. lei, respectiv 31,7% din PIB. Cele mai mari ponderi in totalul veniturilor bugetare in anul 2018 le inregistreaza contributiile cu 10,1%, urmate de TVA cu 6,8 %, accize 3,3%, impozit pe salarii si venit cu 2,3 % din…

- Ninge abundent in Brașov, județ aflat sub avertizare cod portocaliu pana marți, la ora 16:00. Stratul de zapada masoara circa 20 de centimetri și se circula in condiții de iarna. Șapte județe se afla sub avertizare cod portocaliu de ploi și ninsori abundente , pana astazi, la ora 16:00. Este vorba…

- Numarul total al copiilor din Romania care aveau ambii parintii plecati la munca in strainatate era, la finele primului semestru al acestui an, de 18.403, in timp ce totalul copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate era de 96.723, conform datelor centralizate de Autoritatea Nationala pentru…

- O avertizare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol, emisa de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), va fi in vigoare de luni seara, pentru zona de munte a judetelor Brasov, Covasna, Vrancea, Buzau, Prahova, Dambovita si Arges. De asemenea, Capitala si 20 de judete vor fi sub avertizare…

- In acelasi timp, totalul copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate era de 96.723, conform datelor centralizate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie (ANPDCA). Dintre cei 18.403 de copii cu ambii parinti plecati la munca in strainatate, 17.142…

- Politistii Biroului Rutier Curtea de Arges l-au depistat pe G.Marian, de 20 de ani, din comuna Cepari, care conducea un autoturism, pe str. Fabricii, din municipiul Curtea de Arges, aflandu-se sub influenta alcoolului. Tanarului i-au fost reecoltate doua probe biologice de sange in vederea…

- In ultima luna, in judetul Arges au fost inregistrate, conform datelor de la Inspectoratul Judetean de Politie, 741 de infractiuni, dintre care 105 cu loviri si alte violente. Dintre acestea din urma, 21 au ...

- Doua persoane au fost ranite, marti, dupa ce o butelie a explodat la un restaurant din Pitesti. Cele doua victime, dintre care una era client al unitatii, au suferit arsuri. Purtatorul de cuvant al ISU Arges, Madalina Epure, a declarat ca pompierii au fost alertati dupa producerea unei explozii…