PSD Arad merge pe mâna lui Dăncilă O delegatie formata din 47 de social-democrati aradeni va participa, sambata, la congresul extraordinar al partidului, in cadrul caruia vor avea loc si alegeri pentru functiile-cheie. Premierul Viorica Dancila va candida pentru pozitia de presedinte al partidului, insa are cinci contracandidati: Serban Nicolae, Ecaterina Andronescu, Liviu Plesoianu, Ilie Rotaru, Catalin Stoichita. PSD Arad s-a decis sa mearga pe mana premierului. „In urma discutiilor purtate cu colegii nostri, am decis ca o vom sustine pe doamna premier Viorica Dancila pentru un mandat de presedinte al PSD. Speram ca… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Toata lumea are obiecte vechi acasa, uitate intr-o debara si pe care nu le-a mai folosit de multi ani, dar la care cu mare greutate ar renunta aruncandu-le, ca poate, cine stie, vor mai folosi candva. Acum, acestea se pot valorifica si transforma in recuzita, putandu-le admira in urmatoarele producții…

- Joi, 11 aprilie, de la ora 17.00, Dudu, Newgotti și Phobe1 de la Anonim TM urca la pupitrul de pe vaporul D’arc pe Mal pentru o dupa-masa de muzica faina! „EveningDance, conceput inițial de AnonimTM prin MC Tina și Bia, este ocazia perfecta de party ușor, in fiecare seara de…

- Manevrele continua la Unitatea de Primiri Urgențe de la Spitalul Județean. Se pare ca barbatul, in varsta de peste 60 de ani, ar fi fost in stare de ebrietate. Acesta ar fi fost intins pe banca din stația de tramvai de la Boul Roșu, la un moment dat prabușindu-se la pamant. La fața locului s-a deplasat…

- Numerele norocoase de joi, 4 aprilie, de la extragerea Loto 6 din 49 a Loteriei Romane au fost 44; 29; 46; 6; 1 și 28. Ei bine, norocoasele au fost, intr-adevar, norocoase, pentru un jucator din Șiria. Acesta reușit sa nimereasca cinci din cele șase cifre, caștigand astfel un premiu de categoria…

- In aceasta perioada vor fi efectuate intervenții la rețeaua de alimentare cu apa geotermala, anunța Administrația Domeniului Public SA. „E necesar sa schimbam conducta de alimentare cu apa geotermala, care alimeneaza bazinele de la sonda la ștrand. Din cauza concentrației mari de minerale,…

- Incidentul a avut loc duminica dupa amiaza, potrivit reprezentantilor Politiei din Los Angeles. O ancheta este in desfasurare. SURSA: AGERPRES Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction…

- „Acum 25 de ani aceasta sala a gazduit ultima competiție de gimnastica artistica”, rememoreaza antrenorul Ciprian Hegyi, care se afla atunci printre protagoniștii de la aparate și care iși vede astfel un vis implinit. Micile gimnaste ale CSM Arad, pregatite de Ciprian Hegyi si Carina Franiov,…

- Sunt disponibile bilete de tratament la Bala (tratament reumatismal), la Hotel Ceres (trei stele) – patru bilete din 1 aprilie și trei bilete din 15 aprilie. Puteți merge și la Moneasa (pentru tratamentul nevrozei), la Hotel Codru Moma (doua stele), unde sunt disponibile doua bilete din 17…