- Este dovada consecvenței cu care lucram pentru ca fermierii noștri sa primeasca ușor și la timp sprijinul pe care il merita. Așa vom obține performanțe in agricultura. Așa am facut in ultimii doi ani, cand Romania a devenit primul producator de porumb și de floarea soarelui din Europa. Și…

- ''Oamenii nostri de stiinta au doborat un satelit aflat pe orbita joasa, la o distanta de 300 de km'', a declarat Modi (nationalist hindus), intr-o alocutiune televizata catre natiune, cu doua saptamani inainte de alegerile legislative din India. ''Scopul nostru este de a stabili pacea si…

- Constanta va avea un adapost permanent pentru oamenii strazii care va functiona non stop loc de cazare pe timp de noapte si centru social in timpul zilei.Capacitatea adapostului care va fi gazduit intr un spatiu care apartine unui ONG, va fi de 50.de locuri.Costurile de amenajare vor fi suportate de…

- Fonduri rambursate Romaniei de catre Comisia Europeana. Suma totala din 2019 a ajuns la 1,734 miliarde de euro. In data de 5 martie a.c., Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a incasat in contul deschis in Banca Naționala a Romaniei suma de 175,8 milioane euro, reprezentand rambursarea din…

- S-a lipit de acest catun din Muntii Cernei, unde se poate ajunge doar pe cele patru scari de lemn instalate pe peretii stancosi sau pe poteci ocolite. S-a indragostit de acest loc idilic, de putinii oameni care mai locuiesc aici si de viata simpla pe care o duc, cei mai multi traind din ceea…

- Tehnicianul Mircea Lucescu a declarat, pentru fanatik.com.tr, ca succesorul sau la conducerea nationalei Turciei, Senol Gunes, merita sa fie selectioner si va obtine rezultate bune. "Senol Gunes este un antrenor foarte bun. Merita sa fie selectioner. Ii urez succes. Si este foarte bine ca are contract…

- Cu șase saptamani inaintea datei plecarii Regatului Unit din Uniunea Europeana, grupul japonez a confirmat inchiderea, in 2021, a unicei sale uzine europene, unde sunt produse 10% din vehiculele fabricate anual de Regatul Unit. Grupul japonez Nissan anunța și el, in urma cu 15 zile, ca renunta la a…

- Anunțul lui Tudorel Toader privind intenția guvernului Dancila de a emite o ordonanța de urgența pentru contestația in anulare a starnit o reacție dura din partea vicepreședintelui Comisiei Europene, finlandezul Jyrki Katainen.