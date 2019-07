Adevărata criză din țara noastră: Românii DISPAR pe capete!

În 2018, populaţia a crescut în 18 state membre şi a scăzut în zece. Cele mai mari creşteri au fost înregistrate în Malta (plus 36,8 la mia de rezidenţi), Luxemburg (plus 19,6 la mie), Irlanda (plus 15,2 la mie), Cipru (plus 13,4 la mie), Suedia (plus 10,8 la mie), Slovenia… [citeste mai departe]