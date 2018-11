Stiri pe aceeasi tema

- Matthijs van Miltenburg, membru al Grupului Aliantei Liberalilor si Democratilor europeni, a scris pe Twitter, in timpul intalnirii cu presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu, ca acesta da vina pe statul paralel, pe serviciile secrete pentru deficientele privind statul de drept.

- Fotografia publicata duminica noaptea (ca copiloții) de fostul premier Victor Ponta pe contul lui de Facebook il cam lasa pe Liviu Dragnea in popoul gol. Cum sa explice el trepanaților care inca l-ar mai vota ca statea la șuete cu statul paralel, reprezentat in imagine de doi dintre cei mai mari inamici…

- Codrin Stefanescu, secretar general adjunct al PSD, combate speculatiile aparute in presa in ultimele zile, legat de o posibila inlocuire a premierului Dancila. Contactat de STIRIPESURSE.RO, Stefanescu afirma ca "in ultimele zile au aparut o sumedenie de speculatii si de aberatii legate de remanierea…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, invoca din nou statul paralel. El a sustinut ca presedintele Klaus Iohannis, Dan Barna, Dacian Ciolos, Eugen Tomac si Ludovic Orban ar trebui sa isi ceara public scuze, pentru ca declaratiile lor in spatiul public au incurajat la violente, „au incitat…

- Vicepremierul Paul Stanescu a declarat, sambata, ca ceea ce s-a intamplat in Piata Victoriei reprezinta "o batalie intre statul de drept, reprezentat de organismele sale legale, si tentacule ale statului paralel". "Asta, pentru ce? Simplu, o singura carte: un al doilea mandat pentru presedintele…