PSD, anunţ despre candidatul la prezidenţiale. Declaraţii în exclusivitate VIDEO Marele anunt este ca coalitia PSD-ALDE va da presedintele Romaniei si vom scapa de acest cosmar numit Klaus Iohannis. Noi am terminat analizele de facut si va trebui sa discutam in coalitie“. „Indiferent de varianta - varianta ca mergem cu un candidat comun din partea coalitiei sau cu doi candidati din partea PSD si ALDE acelasi va fi rezultatul: in acest an Romania va avea un presedinte care va fi roman, patriot, iubitor de tara, neafiliat intereselor de grup straine, un om care intotdeauna sa sustina libertatile cetatenesti, un om care sa nu fi jucat cu statul paralel, adica un om… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Stiri pe aceeasi tema

