- Ministrul Transporturilor spune ca soferii care folosesc UBER, Bolt și Clever nu sunt scosi din joc si ca legea a fost prost interpretata. Razvan Cuc promite acum o ordonanta de urgenta pentru ridesharing. Initial autoritatile au anuntat ca acesta va fi data pana la intrarea in vigoare a modificarilor…

- Numarul șoferilor activi pe aplicațiile de ridesharing a fost joi cu 25 la suta mai mic decat media zilnica. Asta a facut ca timpul de așteptare sa creasca la peste 10 minute, au precizat reprezentantii asociatiei Coalitia Pentru Economie Digitala, care reprezinta companiile Uber, Bolt si Clever. „Acesta…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, sustine ca informatia cum ca Uber ar fi fost interzis reprezinta un fake news si ca se lucreaza la o modalitate prin care aceste servicii sa fie reglementate. "Am avut o intalnire cu cei de pe platformele electronice: Uber, Clever etc. Am avut o intalnire…

- "Astazi, in sedinta de Guvern, am adoptat o ordonanta de urgenta indelung dezbatuta in spatiul public si anume OUG de modificare a Legii 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere. Am operat doua modificari - si anume am transferat atributiile privind organizarea si efectuarea…