Stiri pe aceeasi tema

- Ședința tensionata in cadrul coaliției de guvernare. Liderii PSD și ALDE sunt, de la ora 11, intr-o ședința in cadrul careia vor incerca sa cada de acord asupra formei finale a Legii offshore. Totul dupa ce in decursul acestei saptamani deputații ALDE au parasit ședința de comisii in care se dezbatea…

- Liderii coalitiei de guvernare Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu nu au reusit sa ajunga la un consens in legatura cu Legea offshore, la intrevederea de vineri din Parlament, au spus surse politice pentru MEDIAFAX. Deputatii nu vor vota nici saptamana viitoare proiectul Legii offshore.

- Liderii Coaliției se intalnesc din nou vineri pentru a discuta despre legea offshore, dar și despre ordonanța pe legile justiției. Liviu Dragnea vrea sa ajunga la un acord cu Calin Popescu Tariceanu dupa defecțiunea din Camera Deputaților, cand legea offshore a fost retrimisa la comisii in urma nemulțumirilor…

- Ședința tensionata in cadrul coaliției de guvernare.Liderii PSD și ALDE vor avea astazi, de la ora 11, o ședința in cadrul careia vor incerca sa cada de acord asupra formei finale a Legii offshore. Totul dupa ce in decursul acestei saptamani deputații ALDE au parasit ședința de comisii in…

- Cu legea offshore dorita de Liviu Dragnea retrimisa in comisii cu votul ALDE, șeful PSD se va intalni vineri cu Calin Popescu Tariceanu pentru a negocia pe amendamentele la actul normativ, au declarat pentru HotNews surse parlamentare.

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, se implica in scandalul pe Legea offshore. Dupa ce astazi la presiunea ALDE și UDMR legea a fost retrimisa in comisii pentru dezbatere, Traian Basescu a reacționat dur pe Facebook. "Dar interesul Romaniei ?In Parlamentul Romaniei…

- Rectificarea bugetara a fost amanata pentru data de 14 august, anunța Realitatea Tv, citand surse guvernamentale. Azi sau maine proiectul va fi supus dezbaterii, iar potrivit sursei citate rectificarea bugetara va fi una pozitiva.Liderii PSD și ALDE, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu,…

- Liderii PSD și ALDE, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, participa, joi, la Palatul Victoria, la discuții cu premierul Viorica Dancila, tema fiind rectificarea bugetara pe care Executivul intenționeaza sa o opereze, au declarat pentru MEDIAFAX surse guvernamentale.”Doamna prim ministru…