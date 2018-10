Stiri pe aceeasi tema

- "Nu exista pana acum semne ca s-ar rupe (coalitia de guvernare - n.r.) si diferentele dintre noi si PSD sunt de detaliu. Si noi si PSD incurajam aceasta investitie, pentru ca ne dam seama, in primul rand, ca ea ne sporeste rolul in Europa, ca ne face, alaturi de Rusia, principalul furnizor de energie…

- "Nu exista pana acum semne ca s-ar rupe (coalitia de guvernare - n.r.) si diferentele dintre noi si PSD sunt de detaliu. Si noi si PSD incurajam aceasta investitie, pentru ca ne dam seama, in primul rand, ca ea ne sporeste rolul in Europa, ca ne face, alaturi de Rusia, principalul furnizor de energie…

- Liderul grupului ALDE din Camera Deputatilor, Varujan Vosganian, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Bistrita, ca nu exista "pana acum" semne ca legea offshore ar putea duce la ruperea coalitiei de guvernare cu PSD, considerand ca diferentele de viziune dintre cele doua partide…

- Statele Unite ale Americii si Alianta Nord-Atlantica sunt preocupate si trebuie sa mentina vigilenta din cauza activitatilor militare ale Rusiei, care a dezvoltat submarine militare puternice, unele fiind operationale in Marea Neagra, afirma amiralul James Foggo, comandantul Fortelor Navale SUA din…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a facut apel pentru o mai buna cooperare europeana privind apararea si a avertizat ca Europa nu trebuie sa se mai bazeze pe SUA pentru securitate, scrie Politico. Practic, Franța adopta aceeași poziție ca și Germania, dupa ce Donald Trump a acuzat Europa ca…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a acordat un interviu publicatiei americane Politico, printre temele abordate numarandu-se cele referitoare la eforturile tarii noastre de consolidare a securitatii euro-atlantice, in mod special a flancului estic al NATO, inclusiv…

- Astfel, alianta Renault-Nissan a depasit, in primul semestru din 2018, rivalele Volkswagen si Toyota, transmite Kyodo. Alianta Renault-Nissan, extinsa in 2016 prin includerea Mitsubishi, regrupeaza zece marci de automobile, 470.000 de salariati si 122 de uzine pe toate continentele. In primele…

- Deputatul ALDE, Varujan Vosganian a declarat, luni, ca nu a existat dialog intre membrii coaliției de guvernare in privința a doua proiecte de legi: o inițiativa legislativa a ALDE și proiectul legii off-shore. Vosganian a anunțat ca la ședința Coaliției, ALDE a cerut explicații și a cerut ca Executivul…