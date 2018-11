Stiri pe aceeasi tema

- Liderii coalitiei de guvernare se vor reuni vineri, principalele teme de discutie fiind rectificarea bugetara pe acest an si proiectiile privind bugetul pe 2019. Surse politice au precizat joi ca ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, va avea mai intai o intalnire cu presedintele Camerei Deputatilor,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu si ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, vor discuta, vineri, despre rectificarea bugetara si scenariile pentru bugetul pe anul viitor, au declarat, joi, pentru MEDIAFAX, surse politice.

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, alaturi de mai multi membri ai partidului, a avut o intalnire, vineri, cu liderul PSD, Liviu Dragnea, si cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, in cadrul careia au discutat despre Legea offshore, scrie Agerpres. Potrivit unor surse parlamentare,…

