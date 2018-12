Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta susține ca din partea PSD pentru funcția de președinte al țarii va candida liderul partidului.„De la PSD tot timpul a candidat la funcția de președinte, ca a vrut sau nu, liderul partidului. Eu nu cred ca va candida altcineva”, a spus fostul premier Victor Ponta in direct la…

- Victor Ponta susține ca din partea PSD pentru funcția de președinte al țarii va candida liderul partidului.„De la PSD tot timpul a candidat la funcția de președinte, ca a vrut sau nu, liderul partidului. Eu nu cred ca va candida altcineva”, a spus fostul premier Victor Ponta in direct la…

- Varianta de ultima ora in PSD. Conform Romania TV, liderul PSD, Liviu Dragnea, l-ar fi propus pe senatorul Șerban Nicolae pentru funcția de ministru al Transporturilor.Sursa citata mai susține și ca Șerban Nicolae ar fi refuzat propunerea liderului PSD. Astfel, Nicolae este al doilea om din…

- Liviu Dragnea i-a recomandat lui Victor Ponta sa o puna el premier pe Corina Crețu cand va fi in PSD, dupa ce Ponta a declarat ca s-ar bucura daca actualul comisar european ar fi prim ministru de la 1 ianuarie 2018, cand Romania va prelua președinția rotativa a Uniunii Europene.

- In tabara contestatarilor lui Liviu Dragnea in PSD, primarul sectorului 3, Robert Negoița, a participat, duminica, la congresul Pro Romania, partidul lui Victor Ponta, criticandu-l, fara a-l nominaliza explicit, pe șeful PSD.

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca nu se pune problema sa revina in PSD si ca, in opinia, sa, problemele fostului sau partid nu se vor rezolva nici daca pleaca Liviu Dragnea, scrie Agerpres. "Nu ma intorc la PSD nici eu, nici…

- "Un premier foarte bun ar fi Corina Cretu. Un om cu experienta, cu conexiuni, cu relatii. Daca dai jos Guvernul si vi cu o noua Dancila, mai bine nu-l mai dai (...) Trebuie sa inteleaga si Iohannis si PNL si toate fortele politice ca PSD are majoritate, dar macar daca schimbi Guvernul sa vi cu unul…

- Banescu precizeaza ca nu a vorbit despre asocierea Bisericii Ortodoxe Romane cu vreo parte a spectrului politic, "asa cum au insinuat unele titluri de presa, ci despre felul in care, in mass-media si in opinia publica, referendumul a fost asociat in mod fals si fortat cu o persoana". "In cadrul…