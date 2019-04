PSD-ALDE au început asaltul asupra CONCURENȚEI! Comisia economica din Senat propune, in raportul anchetei privind o eventuala manipulare a ROBOR, demiterea presedintelui Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, “care a actionat impotriva legii”, si a sesizat Curtea de Conturi pentru a face verificari daca exista “angajati fictivi” in aceasta institutie, a afirmat presedintele Comisiei, Daniel Zamfir. El a prezentat marti raportul mentionat si a explicat ca “ROBOR a fost manipulat, calcularea lui pe baza unor cotatii dovedindu-se a nu fi una transparenta, ci una aranjata”. “Comisia economica a propus inca de pe 20 martie (de la prezentarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

