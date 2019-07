PSD-ALDE a dat banii din taxele românilor pe salariile bugetarilor „Romania este a doua cea mai saraca tara din UE cu cea mai proasta infrastructura. Ce a facut PSD+ALDE cu banii incasati de la dumneavoastra prin taxe, impozite, amenzi etc? I-a dat pe salariile bugetarilor”, sustine senatorul. Potrivit senatorului, situatia s-a inrautatit in 2018, cand acest procent a crescut de la 29,8% la 32,6%. „Bineinteles ca aceasta inrautatire a venit la pachet cu masurile introduse si mentinute de Dancila si Teodorovici – OUG 114, supraacciza, supraimpozitare contracte part-time, TVA defalcat, taxa pe stalp II etc”, mai subliniaza Citu. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

