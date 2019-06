Stiri pe aceeasi tema

- PSD Alba a hotarat, joi, susținerea premierului Viorica Dancila, la congresul din 29 iunie, pentru funcția de președinte al Partidului Social Democrat. Decizia organizației județene a fost luata cu unanimitate de voturi, transmit reprezentanții filialei Alba. Organizația județeana a PSD Alba s-a reunit…

- Comitetul Executiv al PSD s-a reunit joi, timp de patru ore, iar subiectul principal de discuție l-a reprezentat pregatirile pentru Congresul din 29 iunie care va avea loc la Sala Palatului și la care sunt așteptați sa participe intre 3.000 și 4.000 de delegați. Viorica Dancila a anunțat ca va candidat…

- Rovana Plumb a declarat luni, la iesirea de la Biroul Permanent National ca, daca premierul Viorica Dancila va candida pentru functia de presedinte a PSD, Organizatia de femei o va vota „cu siguranta”. “Daca doamna presedinte Viorica Dancila va candida la functia de presedinte PSD, organizatia de femei,…

- Ședința de urgența la sediul Partidului Social Democrat. Ședința are in plin plan instalarea temporara a lui Viorica Dancila in fruntea PSD-ului, pana la Congresul din luna iunie. Viorica Dancila este presedintele executiv al PSD și teoretic este persoana in masura sa preia interimatul partidului. …

- Premierul Viorica Dancila in vizita la Spitalul Judetean de Urgența Alba Premierul Viorica Dancila a vizitat in cursul zilei de joi, 9 mai, Spitalul Județean de Urgența Alba. Zi aglomerata pentru premierul Viorica Dancila. Neinvitata la summit-ul de la Sibiu, joi, Viorica Dancila a efectuat vizite…

- In calitate de parlamentar de Alba, am transmis mai multe intrebari și interpelari, primului ministru al guvernului PSDragnea in legatura cu promisiunile facute oamenilor din Alba. Deși regulamentul prevede 30 de zile, termen de raspuns, Viorica Dancila refuza sa raspunda la chestiuni punctuale. Fie…