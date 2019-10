Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Viorica Dancila participa sambata, 12 octombrie, la petrecerea de nunta a presedintelui Consiliului Judetean Maramures. Imediat dupa ce si-a relansat candidatura la alegerile prezidentiale, seful social-democratilor a plecat spre Maramures.

- PSD va avea cate un responsabil de campanie la alegerile prezidentiale pe fiecare regiune a tarii, a anuntat, sambata, Viorica Dancila, liderul social-democratilor. "Avem pe fiecare regiune, pentru a eficientiza activitatea, cate un responsabil de campanie. Luni vom fi la sediul din Kisellef si vom…

- Viorica Dancila isi depune candidatura pentru alegerile prezidentiale acum la sediul BEC. Premierul spune ca a adunat 1,6 milioane de semnaturi din partea sustinatorilor. Tot azi va merge sa depuna...

- "Sondajul prezinta poza momentului, minus 5 zile. O sa vedeti cat de ciudata este lupta electorala. Sondajul ne arata ca batalia pentru locul 2 este extrem de stransa", a spus Cozmin Gusa. Conform sondajului prezentat, Klaus Iohannis s-ar afla pe primul loc, urmat de Viorica Dancila, podiumul…

- Sondajul a fost realizat in luna august, cand au fost masurați Viorica Dancila, Calin Popescu Tariceanu, Klaus Iohannis, Dan Barna, Theodor Paleologu, Liviu Pleșoianu, Mihail Neamțu. ”Klaus Iohannis avea intre 39 și 42%. Trei candidați aveau scoruri foarte apropiate unele de altele cu diferențe…

- Guvernul va adopta, marti, mai multe acte normative pentru organizarea si desfasurarea in bune conditii a alegerilor prezidentiale din aceasta toamna, a declarat prim-ministrul Viorica Dancila. "Astazi adoptam mai multe acte normative in vederea organizarii si desfasurarii in mai bune conditii a scrutinului…

- Surse din noua coliție formata din ALDE și Pro Romania au spus, pentru DCNews, ca termenul limita pentru PSD este 22 septembrie. 22 septembrie este și ultima zi de depunere a candidaturilor la alegerile prezidențiale. Pro Romania și ALDE ii dau Vioricai Dancila un ultimatum, valabil…

- Liderul PSD Viorica Dancila le-a vorbit liderilor județeni, in ședința de marți a Comitetului Executiv Național, despre un „sondaj al ambasadelor” despre candidații la alegerile prezidențiale, cercetare in care șeful PSD a zis ca are incredere, au relatat surse din CEX in exclusivitate pentru STIRIPESURSE.RO.…