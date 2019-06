Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PSD, Mihai Fifor, susține ca exista suspiciuni de fraudare a votului la alegerile din 26 mai, tocmai de aceea se ia in considerare inființarea unei comisii de ancheta parlamentare pentru a ancheta ceea ce s-a intamplat.

- PNL, USR si PMP au depus la conducerea Camerei Deputatilor o solicitare de infiintare a unei comisii de ancheta cu privire la ingradirea dreptului la vot al cetatenilor romani din diaspora la alegerile din 26 mai. Initiatorii precizeaza ca "zeci de mii de cetateni romani din Diaspora nu au putut sa-si…

- Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Ludovic Orban, sustine ca actuala coalitie de guvernare si-a pierdut, in urma scrutinului de duminica, legitimitatea de a guverna.El a declarat, la postul de televiziune B1 TV, ca la alegerile europarlamentare PNL "a luat mai multe voturi decat…

- ”Catre toți aceia care cred in viitorul unui partid social-democrat in Romania. Votul de ieri a scris cea mai neagra pagina din istoria PSD-ului și asta la doar doi ani și jumatate de la cel mai mare succes pe care partidul l-a inregistrat vreodata. Ceea ce voi spune acum este opinia unui…

- Votul la alegerile pentru desemnarea membrilor din Romania in Parlamentul European si referendumul national din 26 mai 2019 a inceput in strainatate, la Auckland, Noua Zeelanda. Primul roman care a votat este Dan Coroian-Vlad. El susține ca a votat impotriva hoției.Citește și: A inceput scandalul:…

- Parlamentul Africii de Sud l-a reales miercuri pe Cyril Ramaphosa ca presedinte, in urma victoriei formatiunii politice a acestuia, Congresul National African (ANC), in alegerile legislative din 8 mai, transmit Reuters si AFP. Ramaphosa, sef al statului din 2018 si lider al ANC, nu a avut…

- CUM VOTEZI in Romania ? In Romania, alegerile europene au loc la data de 26 mai 2019. Cetatenii care au varsta de 18 ani, impliniti pana in ziua de referinta inclusiv, au dreptul de a vota. Votul din strainatate este posibil daca se indeplinesc anumite conditii. Cand au loc alegerile europene? In Romania,…