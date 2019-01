Stiri pe aceeasi tema

- Social-democratii au sustinut, intr-o postare luni pe Facebook, ca este artificiala cresterea euro, intrebandu-se ce masuri ia Banca Nationala a Romaniei (BNR), care are obligatia sa asigure stabilitatea cursului de schimb si sa supravegheze sistemul bancar.

- De data aceasta este diferit! Inceputul acestui an ne-a surprins (sau nu) cu o crestere accelerata a euro fata de leu. In primul rand, stim cu totii ca, in ianuarie, tendinta leului este de a se deprecia in raport cu euro, deoarece se platesc importurile din noiembrie si decembrie, anul trecut…

- Reprezentantii PSD au precizat, miercuri pe Facebook, ca Banca Nationala a Romaniei (BNR) este singura care poate si are datoria sa asigure stabilitatea cursului valutar, adaugand ca Guvernul a luat o serie de masuri pentru a aduce euro in economia romaneasca.

- Plenul Senatului a adoptat, miercuri, un proiect de completare a legii darii in plata in sensul incare se va considera intotdeauna ca exista impreviziune atunci cand cursul de schimb al monedei creditului a depașit cu cel puțin 20% nivelul cursului din data contractarii creditului.Astfel,…

- Prognoza de toamna a Comisiei Europene indica o crestere accelerata a datoriei publice, care va depasi procentul asumat de Guvern, si o depasire a deficitului bugetar, acestea fiind cauzele cresterii salariilor si pensiilor din ultimul timp. Concret, Comisia Europeana estimeaza o crestere economica…