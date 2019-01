Stiri pe aceeasi tema

- PSD i-a cerut marți, intr-o postare pe Facebook, președintelui Klaus Iohannis ca „sa dea o explicatie rezonabila cetatenilor privind blocajele sistematice din ultima perioada”, adaugand ca „activitatea guvernamentala și interesele țarii nu pot sta la cheremul Președintelui”.DECIZIE in dosarul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a transmis joi o solicitare presedintelui Klaus Iohannis cerandu-i sa-si reconsidere refuzul "bazat pe motive inexistente" privind numirea a cinci procurori. "Din categoria "Sa citim pana/poate intelegem! Presedintele Romaniei a respins cele cinci propuneri de numire…

- Partidul Social Democrat ii solicita presedintelui Klaus Iohannis "sa lase deoparte vendetele politice si sa deblocheze" situatia de la ministerele Transporturilor si Dezvoltarii Regionale. "Romania urmeaza sa preia presedintia Consiliului UE cu o situatie nefericita de blocaj la doua ministere importante.…

- "In urma cu exact 4 ani l-am sunat pe Dl. Iohannis, l-am felicitat si i-am urat sincer sa aiba succes in toate proiectele pe care le avea pentru Romania. Asa am considerat ca trebuie sa ne comportam intr-o tara democratica / cred si acum ca am procedat corect.Le multumesc inca o data celor…

- Romania este pregatita sa preia Presedintia Consiliului Uniunii Europene (UE) iar prin declaratiile sale presedintele Klaus Iohannis "deserveste profund" interesele tarii noastre, a declarat marti seara premierul Viorica Dancila. Intrebata, la Antena 3, daca Romania este pregatita sa preia…

- Deputatul PSD Valeriu Steriu chiar i-a dat dreptate presedintelui Klaus Iohannis, care a cerut demisia ministrului Justitiei. Steriu a fost deranjat si de atitudinea lui Toader din ultimele zile, dupa ce ministru a postat replici acide pe Facebook. "Ii dau dreptate presedintelui in ceea ce-l priveste…

- Aflat intr-o vizita de stat in Italia, presedintele Klaus Iohannis a fost invitat de partea italiana sa vizite Napoli. Astfel, seful statului s-a intalnit cu primarul din regiune si au discutat despre comunitatea de romani de acolo. Imediat dupa aceea, cuplul prezidential a vizitat cetatea din Pompei.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat pe Facebook ca a trimis, miercuri, presedintelui Klaus Iohannis propunerile de numire a Antoniei Eleonora Constantin in functia de procuror sef al Sectiei Judiciare din cadrul PICCJ si a Iulianei Nedelcu ca procuror sef adjunct al Sectiei Judiciare din…