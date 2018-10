Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a acuzat, in debutul sedintei CGMB de joi, dezinformari referitoare la preluarea Centurii Capitalei de catre Primarie de la CNAIR, precizand ca Guvernul nu a depus pana acum nicio cerere de atragere de fonduri europene pentru acest obiectiv.

- Presedintele PNL Ludovic Orban afirma ca pare ca presedintele PSD Liviu Dragnea si ministrul de Interne Carmen Dan fac politie politica si spioneaza conversatiile oamenilor, asa cum a inteles din declaratiile primarului Capitalei Gabriela Firea. Orban spune ca, in afara de acest lucru, in CEx al…

- Potrivit surselor citate, presedintele, prezent la sedinta liberalilor, le-a spus acestora ca Executivul actual este incompetent in organizarea preluarii presedintiei Consiliului UE, in contextul in care este o perioada esentiala, pentru ca este vorba despre post- Brexit. Aceleasi surse sustin ca presedintele…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, o ordonanta prin care se asigura sprijin autoritatilor publice locale sa realizeze proiecte finantate din fonduri europene, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu, precizand ca actul normativ a fost promovat de Ministerul Dezvoltarii Regionale…

- Primaria municipiului Suceava vrea sa reia operațiunea de reabilitare termica a blocurilor cu fonduri de la bugetul de stat dupa ce guvernul a modificat ordonanța de urgența care stabilește cotele de participare. Anunțul a fost facut de primarul Ion Lungu. El a aratat ca Guvernul prin Ministerul Dezvoltarii…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca nu stie cum a facut Guvernul o rectificare bugetara pozitiva, cu 6 miliarde lei, cand incasarile pe prima jumatate a anului au fost cu 5 miliarde mai mici, adaugand ca "fake news-ul a ajuns la Palatul Victoria sa fie politica guvernamentala".

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi seara, ca Ordonanta de Urgenta privind revizuirea sentintelor anuntata de catre ministrul Justitiei Tudorel Toader este ”o aberatie”, intrucat Guvernul...

- Orban, convins ca Iohannis și Dancila au vorbit despre Ordonanța pe grațiere: Sper sa nu indrazneasca sa comita o asemenea ticalosie, ar arunca Romania in aer!, a mai spus liderul PNL, miercuri seara. Liderul PNL Ludovic Orban este convins ca la intalnirea dintre presedintele Klaus Iohannis si premierul…