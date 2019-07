Stiri pe aceeasi tema

- "Daca candidatul PSD nu ajunge in turul II la alegeri (prezidentiale - n.r.), cu siguranta se impune o demisie a mea din conducerea PSD", a afirmat Dancila la finalul sedintei Comitetului Executiv National al PSD. Social-democratii vor avea candidat propriu la alegerile prezidentiale din luna…

- Președintele PSD, Viorica Dancila, a anunțat ca PSD va merge cu un candidat propriu la prezidențiale, dar se va negocia cu ALDE și Pro Romania pentru susținere.”Am discutat despre Congresul pentru desemnarea candidatului la prezidențiale. Acest Congres va avea loc pe data de 3 august.…

- Replica ALDE a venit imediat dupa ce PSD a decis in cadrul Comitetului Executiv Național al PSD sa aiba candidat propriu la alegerile prezidențiale. Au anunțat candidat propriu și o alianța cu Pro Romania lui Victor Ponta.Vezi și: Klaus Iohannis a decorat-o pe Simona Halep cu Ordinul Național…

- PSD a votat în CEx sa mearga cu un candidat propriu la alegerile prezidențiale din noiembrie. Partidul Social Democrat vrea însa negocieri cu ALDE și Pro România pentru susținere.

- In cadrul Comitetului Executiv al PSD s-a votat ca partidul sa mearga cu un candidat propriu la alegerile prezidențiale.De asemenea, conducerea partidului a fost mandatata sa poarte discuții cu ALDE și Pro Romania pentru a obține susținere pentru candidatul PSD.

- Eugen Teodorovici a declarat, marti seara, ca orice politician trebuie sa isi doreasca sa ajunga in functii cat mai inalte pentru a face bine din acele pozitii. “Vizavi de dorinta mea de a candida, am spus mereu ca odata si odata voi candida si asta trebuie sa fie obligatia fiecarui om politic,…

- Președintele executiv al PSD Eugen Teodorovici a declarat, luni, ca partidul ar trebui sa aiba un candidat propriu la prezidențiale, dupa ce liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a spus ca ”cea mai buna soluție” este un candidat comun PSD, ALDE și Pro România, varianta care nu a fost…

- Președintele Academiei Romane, Ioan Aurel Pop, a reacționat dupa ce in spațiul public numele sau a fost menționat intr-un posibil scenariu pregatit de Partidul Social Democrat pentru alegerile prezidențiale de la finalul acestui an. El recunoaște ca a primit oferte in acest sens. Surpriza - placuta…