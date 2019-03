PSD a uitat de TUDOREL TOADER

Stiri pe aceeasi tema

- Demiterea ministrului Justiției, Tudorel Toader, nu s-a aflat pe ordinea de zi a ședinței PSD de astazi."Este dreptul fiecarui coleg sa iși spuna punctul de vedere Așa este in democrație trebuie sa ii ascultam pe toți sa analizam și sa vedem care este stituația reala. Nu am discutat despre…

- Liviu Dragnea, șeful PSD, se va intalni luni la Palatul Parlamentului cu ceilalți lideri ai partidului pentru a discuta situația ministrului Justiției, Tudorel Toader. Liderii PSD se reunesc luni, la Palatul Parlamentului, in ședința a Biroului Permanent Național. Una dintre temele abordate va fi situația…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a anuntat, miercuri, la Parlament, ca soarta ministrului Tudorel Toader se va decide intr-o sedinta a coalitiei, vineri sau luni, dupa o discutie si cu premierul Viorica Dancila. "Lucrurile nu mai pot continua asa", a spus Dragnea, precizand ca sunt mai multe nemultumiri in…

- Sedinta importanta, marti, la PSD. Comitetul Executiv National se reuneste, la Parlament, pentru a stabili noile propuneri de ministri, la Dezvoltare Regionala si Transporturi, dupa retragerea variantelor initiale, Lia Olguta Vasilescu si Mircea Draghici. Cele doua portofolii sunt libere de la remanierea…

- PSD face o noua concesie presedintelui Iohannis dupa ce Olguta Vasilescu si-a anuntat retragerea candidaturii pentru postul de ministru al Dezvoltarii. decizia a fost luata dupa ce liderul PSD Liviu Dragnea a discutat, zilele trecute, cu ministrul Justiției, Tudorel Toader, precum și cu premierul…

- PSD nu renunta la ordonantele de urgenta pe problemele din justitie. Imediat dupa sedinta liderilor social democrati, premierul Viorica Dancila a declarat ca in urmatoarea perioada va lua o decizie impreuna cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pe aceasta tema., informeaza digi24.ro.Totodata, Liviu…

- Guvernul condus de Viorica Dancila s-ar putea reuni din nou, vineri, intr-o sedinta in care se va adopta Ordonanta c are introduce noi taxe, de la 1 ianuarie 2019. Ordonanta de Urgenta anuntata de Eugen Teodorovici marti seara nu va mai fi adoptata in sedinta de Guvern de joi, asa cum era planificat…

- Presedintele Romaniei are libertatea sa participe la orice sedinta de Guvern dar nu poate impiedica Executivul sa adopte acte normative, au apreciat judecatorii CCR in 2007. La deliberare a participat și actualul ministru al Justiției, Tudorel Toader, la vremea respectiva judecator al Curții Constituționale.Context:…