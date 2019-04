PSD a trolat cartea lui IOHANNIS

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis va lansa luna aceasta cartea "EU.RO - Un dialog deschis despre Europa". Anuntul lansarii "in curand" a volumului apare pe pagina de Facebook a presedintelui Iohannis si este insotit de mesajul "Pune intrebarile. Intelege contextul. Tu esti EU.RO". Cea de a treia carte a sefului…

- Incepand din aceasta noapte, politistii rutieri din toate statele Uniunii Europene vor actiona simultan, pentru depistarea celor care depasesc viteza legala. Este vorba despre actiunea Speed Marathon, pentru reducerea numarului de accidente rutiere produse pe fondul nerespectarii vitezei. Controalele…

- Atenție la centura de siguranța! O saptamana de controale ale Poliției Rutiere in Eveniment / on 12/03/2019 at 10:48 / Poliția Romana, prin structurile rutiere, a demarat luni, 11 martie, acțiunea SEATBELT, in cadrul careia polițiștii desfașoara activitați pentru verificarea și impunerea folosirii…

- Cresterea economica in partea de est a Uniunii Europene a incetinit in ultimul trimestru al anului trecut in conditiile in care PIB-ul a fost afectat de incetinirea cererii pentru exporturile regiuni, sustin economistii intervievati de Bloomberg. Din cele sase state care urmeaza sa dea publicitatii…

- PSD a reacționat, marți seara, la declarațiile lui Klaus Iohannis, afirmând ca șeful statului ” nu înțelege nimic din economie”. Social-democrații îi sugereaza președintelui ”sa trateze mai în serios lucrurile”, potrivit Mediafax. ”Președintele…