Stiri pe aceeasi tema

- A lucrat in industria de armament, a studiat Teologia, Dreptul, a calatorit mult in strainatate, apoi a devenit intreprinzator privat in Romania, unde a experimentat ceea ce a vazut prin lume. Așa i-a venit ideea crearii unei plantații de afine in județul Dolj, intr-o zona in care nimeni nu se gandise…

- Liviu Dragnea și Viorica Dancila au ajuns, sâmbata seara, la petrecerea nunții lui Claudiu Manda cu Lia Olguța Vasilescu, transmite Mediafax. Premierul a urat „casa de piatra” mirilor.Liviu Dragnea și Viorica Dancila au ajuns în jurul orei 20.00 la petrecerea care are…

- Un intreprinzator din Dolj a accesat bani europeni și a dezvoltat o plantație de afine, pe 10 hectare, cultura BIO, pe dealurile din comuna doljeana Robanești, la 14 kilometri de Craiova. Intreaga cantitate de afine este exportata in țari din ...

- Senatorul PSD Claudiu Manda a anunțat, luni seara, ca va demisiona din funcția de șef al Comisiei SRI din Parlament, in condițiile in care candideaza din partea PSD la alegerile europarlamentare, ocupand poziția a treia pe lista. „Cred ca am acumulat suficient de multa experiența la nivelul Parlamentului.…

- Vicepremierul Vasile-Daniel Suciu, ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, a afirmat, vineri, la Craiova, in cadrul unei intalniri cu primarii din Dolj organizate la sediul Consiliului Judetean, ca in perioada urmatoare Codul administrativ va fi aprobat prin ordonanta de urgenta.…

- Constantin Morosan, la data faptelor primar al comunei Valea Moldovei din judetul Suceava, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat, alaturi de sora sa, de frauda cu fonduri europene de peste un milion de lei, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a asistat luni, 4 februarie 2019, la Craiova, la Agenția de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, alaturi de secretarul de stat in cadrul MDRAP, Alin Chirila, la semnarea de catre primarul orașului Strehaia, Ioan Giura și directorul general al ADR…

- Al doilea oras ca marime din Dolj dupa Craiova, Bailestiul este una dintre localitatile emblematice ale Olteniei. Locul de nastere al marelui actor Amza Pellea isi primeste oaspetii cu oameni optimisti si increzatori, care incearca sa tina pasul cu provocarile ...