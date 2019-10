PSD a pierdut majoritatea la Senat. Ion Popa, senator ALDE: Preambulul moţiunii de cenzură „Preambulul moțiunii de cenzura de joi s-a petrecut la Senat! In ședința de plen a Senatului de astazi, PSD a fost incapabil sa iși mobilizeze senatorii pentru a putea trece mai multe legi organice, unele inițiate chiar de catre guvernul PSD. Asta in condițiile in care ar fi trebuit sa aiba o majoritate care sa le permita sa treaca toate proiectele inițiate de ei. O veche vorba spune ca „atunci cand semeni vant, culegi furtuna". Așa și povestea PSD-ului de la Senat. Dupa ce au pus umar langa umar sa destructureze ALDE, oamenii dnei Dancila s-au trezit in fața unei situații ridicole. In loc… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor si Senatul s au reunit, miercuri, in sedinta comuna pentru citirea motiunii de cenzura.Sedinta este condusa de vicepresedintele Camerei Deputatilor Florin Iordache, care a anuntat ca si au inregistrat prezenta 392 de parlamentari, potrivit presei centrale.Birourile permanente reunite…

- Conducerea parlamentului a stabilit astazi calendarul dezbaterii motiunii de cenzura, depusa de opozitie, pentru sfarsitul saptamanii. Motiunea de cenzura impotriva cabinetului Dancila va fi citita astazi, de la ora 15:00, in plenul parlamentului. Dezbaterea si votul vor avea loc sambata, de la ora…

- Birourile Permanente Reunite (BPR) ale Camerei Deputatilor si Senatului au decis miercuri ca motiunea de cenzura impotriva guvernului Dancila sa fie citita azi si sa fie votata sambata, in ciuda eforturilor opozitiei de a schimba datele. Astfel, motiunea de cenzura va fi citita astazi, de la ora 15.00,…

- Birourile permanente reunite ale celor doua Camere ale Parlamentului au decis miercuri, in lipsa reprezentantilor Opozitiei, ca dezbaterea si votul motiunii de cenzura sa aiba loc sambata, de la ora 11,00. Decizia a starnit revolta Opoziției. Raluca Turcan a spus ca Dancila și PSD se folosesc de…

- "Dupa ce au depus motiunea seara, liderii opozitiei nu au fost prezenti la Birourile Permanente Reunite convocate pentru a se stabili calendarul de citire si votare a motiunii. In sala au venit doar PSD-istii, iar cei "direct interesati" sa dea jos guvernul Dancila au stralucit prin absenta.…

- "Am avut o sedinta ALDE, in care am avut pe ordinea de zi dezbaterea in legatura cu votul pe motiunea de cenzura. Si, cu toate ca o serie de parlamentari mi-au spus inainte de aceasta sedinta ca ei sunt hotarati sa voteze motiunea, corect, democratic, am vrut sa avem aceasta discutie in Biroului…

- USR considera ca motiunea de cenzura sa fie depusa cat mai curand, saptamana viitoare, fara sa se tina seama de strangerea semnaturilor necesare trecerii acesteia in Parlament, a declarat, miercuri, presedintele partidului, Dan Barna, care a adaugat ca nu trebuie sa se dea timp premierului Viorica…

- Intrebat duminica la Digi 24 daca PNL va depune moțiunea de cenzura saptamana viitoare, liderul liberalilor a spus ca negocierile cu partidele vor continua și, cand vor fi 233 de semnaturi, atunci va fi depusa. „Depunem moțiunea de cenzura. Saptamana viitoare avem noi runde de discuții cu…