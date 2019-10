Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a anuntat joi seara ca partidul pe care-l conduce nu va participa vineri la consultarile de la Palatul Cotroceni convocate de presedintele Iohannis, dupa ce motiunea de cenzura a fost adoptata in Parlament. Viorica Dancila a afirmat, la RTV, ca nu va…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat ca saptamana viitoare va merge cu remanierea in Parlament, in cazul in care nu trece motiunea de cenzura de joi. Premierul a afirmat ca alegerile prezidentiale se joaca la motiunea de cenzura, anunța news.ro.Citește și: Atenție! Legea construcțiilor ar putea…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca daca moțiunea de cenzura de joi va fi adoptata de Parlament, nu va demisiona, potrivit Adevarul.ro, care i-a luat un interviu.”Nu voi demisiona, dar ii voi solicita sa faca o nominalizare cat mai rapida pentru un nou Guvern. Eu cred ca Președintele ar trebui…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat sambata ca social-democratii vor merge in Parlament pentru a cere vot de incredere astfel incat sa obtina o remaniere a Guvernului, dar nu cand spune presedintele Klaus Iohannis. "Vrem sa mergem in Parlament, nu cand ne spune domnul presedinte, mergem…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi ca nu ii este 39; 39;teama 39; 39; sa se prezinte cu Guvernul in Parlament pentru un vot de incredere, argumentand ca, la votul pentru sefia Senatului, PSD a demonstrat ca are majoritate. Avem o Opozitie cinica si imatura care, orbita de interesele personale…

- PSD ia in calcul restructurarea Guvernului in Parlament. Premierul Viorica Dancila l-a acuzat pe presedintele Klaus Iohannis de „abuz constitutional si de putere la adapostul imunitatii absolute pe care o are” pentru ca nu a semnat numirea unor ministri interimari. Dancila a mai susținut ca președintele…

- Presedintele tarii a anuntat ca refuza sa accepte propunerile de ministri interimari inaintate de catre PSD, descriind modul de guvernare al partidului condus de Viorica Dancila ca fiind un joc politic meschin, partid pe care il trimite sa rezolve...

- „Draga Viorica, ti-am oferit repetat sprijinul meu pentru a merge in Parlament ca sa facem un Guvern mai bun. L-ai refuzat. Vei veni acum in Parlament trimisa de dl Iohannis. Fara mine...”, a scris Calin Popescu Tariceanu, miercuri seara, pe Facebook. Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri…