- Liviu Dragnea, premierul Viorica Dancila si mai multi ministri s-au aflat la Iasi sambata, 20 aprilie, pentru alegerile interne ale filialei PSD Iasi. Actiunea politica a vizat confirmarea in functie a actualului sef interimar, Maricel Popa, singurul candidat pentru ocuparea postului. Liderul PSD si…

- Reprezentanti ai PSD Iasi au confirmat ca Liviu Dragnea si Viorica Dancila vor tine discursuri in fata Teatrului, in jurul orei 14.00. Despre vizita premierului s-a aflat azi in PSD, iar in filiala s-a dat ordin ca sefii de organizatii sa mobilizeze membri si simpatizanti in piateta din fata institutiei…

- Alegerile pentru desemnarea unei noi conduceri la PSD Iasi vor fi din nou amanate. Surse din filiala au declarat ieri ca, cel mai probabil, acestea nu vor mai avea loc vineri, 22 februarie. Liderul interimar Maricel Popa nu a putut fi contactat aseara pentru a confirma informatia. La sfarsitul acestei…