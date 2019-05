Stiri pe aceeasi tema

- PSD a suferit o mare umilința la alegerile europarlamentare! Nu doar ca a incasat o infrangere de proporții, dar oamenii lui Liviu Dragnea au pierdut alegerile chiar și in țara cu care in care opoziția spune mereu ca seamana Romania sub guvernarea PSD - ALDE. In Phenian, capitala Coreei de Nord,…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat la iesirea de la votul pentru alegerile europarlamentare ca a votat pentru romani care sa sprijine Romania in Europa. ''Am votat pentru romani adevarati, pentru patrioti, pentru romani care intr-adevar sa sprijine Romania in Europa,…

- Rareș Bogdan, primul pe lista candidaților PNL la alegerile europarlamentare, a votat duminica dimineața la o secție de votare din București. El a declarat la ieșirea de la urne ca a votat pentru o Romanie europeana și pentru un viitor mai bun. „Am votat pentru viitorul copiilor acestei țari, pentru…

- ȘTIRIPESURSE.RO va prezinta cifrele oficiale cu prezența la urne la alegerile europarlamentare pana la ora 09.00:La nivel național au votat la europarlamentare, de la deschiderea secțiilor de vot la 07.00 și pana la ora 09.00 un numar total de 487.960 de alegatori Prezența la nivel…

- Votul la alegerile pentru desemnarea membrilor din Romania in Parlamentul European si la referendumul national pe justiție a inceput in strainatate la Auckland, Noua Zeelanda, la ora 22.00, ora Romaniei (ora 7.00 ora locala), in sectia de votare nr.

- Iata care sunt candidatii din partea Romaniei pentru cele 33 de locuri care ne-au fost alocate in Parlamentul European. Puteti alege intre 13 partide si aliante politice si trei candidati independenti, in total 16 optiuni, detaliate mai jos in ordinea de pe buletinul de vot: Lista PSD (Partidul Social…

- N. Dumitrescu Dupa saptamani bune de agitatie, in care partidele au avut la indemana diverse modalitati – inclusiv mitinguri electorale – de a convinge electoratul sa-i acorde votul, in aceasta dimineata, la ora 7.00, se pune punct campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare. Astfel, ziua…

- Partidul Național Liberal Giurgiu acuza Partidul Social Democrat ca folosește bugetele Consiliilor Județene pentru a șantașa primarii pentru a obține voturi la alegerile europarlamentare.Citește și: ULTIMA ORA: Demis de prefectul Dragnea, primarul Pitestiului si-a recastigat in instanta functia…