- Liderii PSD au decis miercuri, in sedinta CEx, retragerea sprijinului politic pentru ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, dupa sedinta conducerii social-democratilor. Decizia vine dupa criticile lui Dragnea adresate lui Toader privind realizarea ordonantelor…

- Apar primele informații din ședința PSD in care s-a decis susținerea ministrului Justiției, Tudorel Toader. Recent, acesta a fost atacat chiar din PSD pentru ca nu a propus o OUG pentru amnistie și grațiere, dar și pentru ca nu a venit cu propuneri de modificare a Legilor Justiție in acord cu prevederile…

- Liviu Dragnea, șeful PSD, se va intalni luni la Palatul Parlamentului cu ceilalți lideri ai partidului pentru a discuta situația ministrului Justiției, Tudorel Toader. Liderii PSD se reunesc luni, la Palatul Parlamentului, in ședința a Biroului Permanent Național. Una dintre temele abordate va fi situația…