- Premierul Viorica Dancila, liderul social-democratilor, a anuntat ca la finele acestei saptamani, PSD se va reuni intr-o noua sedinta a Comitetului Executiv National (CExN) pentru a stabili pasii care trebuie urmati in privinta ramanerii la guvernare. Intrebata luni, intr-o conferinta de presa sustinuta…

- Intrebata luni, intr-o conferinta de presa sustinuta dupa sedinta CExN al PSD, daca in termen de 45 de zile, perioada de interimat prevazuta de legislatie, Executivul pe care-l va conduce va veni in Parlament pentru un vot de investitura, Dancila a raspuns: "Vom vedea, nu am luat inca deciziile referitor…

- Premierul Viorica Dancila discuta, luni, de la ora 10:00, cu Calin Popescu Tariceanu daca ALDE ramâne la guvernare. Ulterior, ALDE va decide în ședința de la ora 16:00 daca face alianța cu Pro România, scrie Mediafax. Ședința de coaliție are loc la ora 10:00. Viorica Dancila…

- Discutiile de luni vor avea loc in contextul in care Calin Popescu Tariceanu le-ar fi transmis colegilor de partid un mesaj intern in care le-a comunicat ca, la sedinta formatiunii de saptamana viitoare, le va propune spre validare o alianta politica cu Pro Romania, au declarat surse din ALDE, pentru…

- ​Calin Popescu Tariceanu nu este de acord cu remanierea anunțata de Viorica Dancila și insista cu restructurarea Guvernului. Mai mult, liderul ALDE spune ca nu va ramâne cu orice preț la guvernare. „Nu vreau sa fac parte dintr-o guvernare impotenta”, a declarat Tariceanu într-un…

- „Nu sunt mulțumit cu acest raspuns (n..r.: al premierului Viorica Dancila, privind remanierea) și am sa va explic despre ce este vorba pentru ca am vazut in ultimele zile și foarte multe comentarii neavenite, aprecieri ca ALDE șantajeaza premierul sau PSD. Nu poate fi vorba de un asfel de lucru pentru…