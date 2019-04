PSD a decis: Pensiile speciale pentru primari, introduse prin OUG!

Stiri pe aceeasi tema

- Rareș Bogdan, a declarat ca partidul sau, in momentul in care va ajunge la guvernare, este obligat ca in primele 30 de zile sa anuleze pensiile speciale cu excepția celor ale militarilor, respectiv magistraților. Declarația a fost facuta duminica la intalnirea regionalaa a PNL Constanța. Totodata, Rareș…

- Codul administrativ, care prevedea si pensii speciale pentru alesii locali, a fost adoptat in iulie 2018, iar grupurile parlamentare ale PNL, USR si PMP, dar si presedintele Klaus Iohannis au formulat obiectii de neconstitutionalitate, acceptate ulterior de CCR care a declarat actul normativ neconstitutional…

- Legea privind integritatea in exercitarea functiilor - promulgata Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea care pune în acord cu decizia Curtii Constitutionale modificarile aduse legislatiei privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitatilor publice. …

- Acesta l-a acuzat ca pe ministru ca intarzie ordonanța privind modificari in justiție și ca ”ii aburește”. Cred ca este important ca legile in Romania sa fie facute și inchise. Sa avem un Cod penal, un Cod de procedura terminat, sa fie lucrurile tranșate și sa ne apucam sa discutam și despre…

- Surprinzator sau nu, pensiile speciale nu au fost anulate, dupa ce un proiect prin care se propunea eliminarea acestora a primit un raport de respingere din partea comisiei. Aceasta problema a provocat un mic scandal dupa ce s-a aflat ca pana și deputații Opoziției s-au abținut de la vot.

- Reglementarile privind pensiile speciale ale deputatilor si senatorilor, ale Avocatului Poporului, dar si cele privind pensiile de serviciu ale anumitor categorii profesionale au fost abrogate printr-un proiect de lege adoptat tacit de senatori miercuri. Ultimul cuvant il vor avea alesii din Camera…

- Senatul a adoptat tacit o noua lege pentru pensii speciale prin care se cere anularea acestora. Legea va fi fi trimisa Camerei Deputaților, forul decizional. Proiectul de lege fusese inițiat de parlamentarii PMP, care au reclamat diferența uriașa intre pensiile speciale sau de serviciu menționate…

- "Cand creezi impredictibilitate prin modificari frecvente ale Codului fiscal si prin masuri care descurajeaza investitiile, apoi vii si suprataxezi bancile sau suprataxezi chiar si companii de stat, rezultatul este ca nu mai investesti, bancile nu mai pot sa dea credite, trebuie sa plateasca taxe…