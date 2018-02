Stiri pe aceeasi tema

- Prima sedinta a plenului Senatului din cea de a treia sesiune ordinara a legislaturii 2016 - 2020 si prima a acestui an a inceput astazi cu intonarea Imnului national. Din cei 135 de senatori si-au anuntat prezenta 103. Ca la inceputul fiecarei sesiuni ordinare, a fost aleasa noua componenta a Biroului…

- Plenul Senatului a votat, joi, componenta Biroului permanent pentru noua sesiune parlamentara, format din presedinte, patru vicepresedinti, patru secretari si patru chestori, cu respectarea ponderii numarului de senatori ai fiecarui grup fata de numarul total de membri, informeaza Agerpres.ro. Biroul…

- Omul de afaceri Ioan Bene este dat in urmarire de IPJ Cluj, dupa ce, miercuri, Curtea de Apel Cluj l-a condamnat la inchisoare cu executare in dosarul fostului presedinte al Consiliului Judetean...

- Rectorul Universitatii din Bucuresti si fost ministru al Educatiei, Mircea Dumitru, a anuntat ca demisioneaza din toate functiile pe care le ocupa in cadrul CNATDCU, decizia fiind urmare a declaratiilor facute de ministrul desemnat, Valentin Popa, din timpul audierilor din Parlament. "Va…

- Sectia pentru judecatori a CSM a decis joi, cu unanimitate de voturi, delegarea in functia de presedinte al Sectiei penale a ICCJ a magistratului Mirela-Sorina Popescu. Decizia a fost luata in unanimitate.

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis, joi, delegarea in functia de presedinte al Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie a judecatoarei Mirela Sorina Popescu, care ocupa aceeasi pozitie din 24 ianuarie 2015, ...

- Consiliul Judetean Dambovita, Complexul National Muzeal “Curtea Domneasca“ Targoviste, Universitatea „Valahia” din Targoviste, Universitatea Pedagogica de Stat „Ion Creanga” din Post-ul DEZBATERE: „Unirea Principatelor de la 1859: intre importanta istorica si cunoastere” apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- La jumatate de an de la mazilirea lui Grindeanu, PSD Timiș are, din nou, președinte oficial. Comitetul Executiv National al PSD, care a decis excluderea fostului presedinte Sorin Grindeanu din partid, dupa ce in iunie 2017 a refuzat sa demisioneze din functia de premier, a decis ca noul lider al social-democratilor…

- Raionul Cimișlia are incepind de astazi un nou președinte. Anunțul in acest sens a fost facut de Dumitru Munteanu, pe o rețea de socializare. „Raionul Cimișlia are Președinte de Raion! Felicitari, Iovu Bivol! Succes și realizari frumoase!”, a menționat el. Amintim ca, fostul Președinte de Raion, Mihai…

- Deputatul liberal de Dambovița, Cezar Preda a fost ales președinte al grupului PPE din cadrul Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei. Deputatul Post-ul Cezar Preda, ales președinte al grupului PPE din cadrul Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Dan Radu Rusanu, fostul presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), a declarat ca va da statul roman in judecata si cere daune de 6,5 milioane de lei, pentru perioada in care a fost arestat in dosarul “ASF-Carpatica” și ca il considera pe Traian Basescu principalul vinovat pentru arestarea…

- Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, a lansat o serie de acuzații grave la adresa lui Razvan Burleanu, actualul șef de la Federație. "Burleanu iese presedinte, inca este sprijinit de oameni foarte tari. Presedintii de cluburi il sustin. Cei mai multi dintre ei se afla intr-o saracie groaznica.…

- Alegerile pentru functia de presedinte al Organizatiei Judetene Suceava a PMP vor avea loc in data de 10 martie 2018. Decizia a fost luata in ultima sedinta a Consiliului Executiv Judetean a PMP Suceava, care a avut loc in prezenta deputatului Eugen Tomac, presedinte interimar al filialei judetene ...

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom SA a numit-o marti pe Christina Verchere in functia de presedinte al Directoratului si director general executiv (CEO) al companiei, aceasta urmand sa preia atributiile cel mai tarziu incepand cu data de 21 mai 2018, conform unui comunicat remis Bursei de Valori…

- Igor Dodon a fost suspendat pentru a treia oara din functia sa de presedinte al Republicii Moldova. In ultima saptamana s-a intamplat de doua ori, din cauza refuzului acestuia de a-si indeplini obligatiile ce ii revin constitutional din rolul de presedinte.

- Angela Gonța a ramas fara pașaportul diplomatic. Potrivit surselor Deschide.MD, jurnalista a prezentat actul la punctul de trecere a frontierei de la Leușeni, însa acesta s-a dovedit a fi nevalid, motiv pentru care a fost ridicat. Pusa în fața faptului împlinit, Angela Gonța și-a…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: STANCIU NICOLAE, judecator, la data faptelor presedinte al Curtii de Apel Constanta, pentru…

- Baschetul masculin constantean trece printr-un real reviriment in ultimii doi-trei ani. Au fost infiintate tot mai multe cluburi de baby si minibaschet, in perspectiva cultivarii viitorului. In acelasi timp, s-a creat o noua competitie pentru mici sportivi – Campionatul Judetean de baby si minibaschet,…

- Consiliul Județean Dambovița a semnat astazi, 27 decembrie 2017, cel de-al 19 –lea contract de finanțare pentru obiectivele de investiții Post-ul DAMBOVIȚA: CJD a semnat contractul de finanțare pentru cel mai mare obiectiv de investiții din cadrul PNDL 2 apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Alberto Fujimori, fost presedinte al Peru, condamnat la inchisoare pentru incalcarea drepturilor omului, a fost gratiat de Pedro Pablo Kuczynski, presedinte in exercitiu, potrivit BBC, citat de news.ro. Kuczynski a spus ca Fujimori, in varsta de 79 de ani, care a condus tara din 1990 pana in 2000, a…

- Asociația Naționala a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC) a desfașurat la data de 19 decembrie Adunarea Generala a membrilor. In cadrul forumului au fost prezentate rezultatele atinse pe parcursul anilor 2016-2017 și au fost aprobate prioritațile pentru anul 2018. De asemenea, membrii Asociației au…

- Cadrul legislativ privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe a fost modificat si completat astazi, printr-o Hotarare de Guvern, in contextul pregatirii si exercitarii Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, in primul semestru al anului 2019. Guvernul a aprobat,…

- Modificarile adoptate au ca scop consolidarea corpului diplomatic si consular si vor produce efecte in perioada 1 ianuarie 2018 - 31 august 2019, care acopera procesul de pregatire, de exercitare si de raportare ulterioara a activitatii desfasurate de Romania in calitate de Presedinte al Consiliului…

- Adrian Duicu, fost presedinte al Consiliului Judetean Mehedinti, a fost condamnat miercuri de Curtea de Apel Bucuresti la un an si sase luni inchisoare cu suspendare, intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de DNA pentru mai multe fapte de coruptie, potrivit AGERPRES.Citeste si: Mascatii…

- De cand a devenit presedinte Donald Trump a dovedit ca nu este nici pe departe un presedinte tipic, insa cand vine vorba despre obiceiurile personale, se pare ca liderul este o personalitate cel putin interesanta.

- Fostul Muzeu al Petrolului din Moreni se poate prabuși oricand peste case localnicilor. Cladirea este in paragina de aproape șase ani, dupa ce a fost mistuita de flacari. Nici pana acum nu s-a aflat cauza incendiului despre care oamenii locului cred ca ar fi fost pus intenționat. Muzeul Petrolului din…

- In saptamana din ajunul Craciunului, Consiliul Judetean Dambovita si Centrul Judetean de Cultura Dambovita vor duce vestea cea buna a Post-ul Solistele Orchestrei Populare „Chindia” vor colinda mai multe localitați din județ apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ca urmare a publicarii in EVZ a articolelor „ Istoria secreta a unei afaceri de 350 milioane de euro” și „Politicieni și jurnaliști, complicii industriei Pharma in capușarea banilor Sanatații”, am primit la redacție un text din partea Asociației Romane a Producatorilor Internaționali de Medicamente…

- Consiliul Județean Dambovița continua demersurile necesare pentru implementarea cu succes a obiectivelor de investiții – finanțate de Ministerul Dezvoltarii Regionale, Post-ul Consiliul Județean Dambovița a semnat 18 contracte de finanțare in cadrul PNDL 2 apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Primul președinte al Parlamentului Republicii Moldova, Alexandru Moșanu, a fost petrecut astazi pe ultimul drum. Sute de oameni au venit sa-si ia ramas bun de la politician, printre care premierul Pavel Filip, miniștri, deputați, primul președinte al țarii, Mircea Snegur, dar și cei

- Societatea de Științe Matematice din Romania (SSMR) este una dintre cele mai vechi organizații profesionale din Romania și una din cele mai vechi societați de matematica din Europa. Scopurile Societații sunt promovarea și raspandirea cunoștințelor matematice, indrumarea și sprijinirea cercetarilor originale…

- Alegeri in invatamantul de performanta! Pe 25 noiembrie, la sediul Societatii Nationale pentru Stiinte Matematice Romania (SSMR) din cadrul Universitatii București, Facultatea de Matematica, au avut loc alegerile pentru desemnarea consiliului director, pentru mandatul 2017-2022. La Adunarea Generala…

- O serie de propuneri ale Registrului Auto Roman (RAR) au fost adoptate, saptamana trecuta, de Camera Deputaților, cea mai importanta fiind cea privind efectuarea inspecției tehnice periodice (ITP) o data pe an in cazul mașinilor mai vechi de 12 ani. In schimb, pentru mașinile noi, prima inspecție tehnica…

- O serie de masuri de sprijinire directa a etnicilor romani inscriși in sistemul de invațamant ucrainean cu predare in limba romana au fost stabilite astazi de Guvernul roman, la propunerea Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni.

- Consiliul Județean Dambovița a constituit printr-o licitație un drept de superficie asupra unui teren situat in zona fostei unitați militare Post-ul TARGOVIȘTE: Așa va arata mall-ul de la Gara apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Fostul international Florin Prunea a declarat, luni, ca nu s-a decis inca daca va candida la presedintia FRF. Tot luni, Marcel Puscas si-a anuntat candidatura la sefia forului de la Casa Fotbalului."Nu am luat nicio decizie, aceasta se va lua de catre grupul de candidatura. Cand se va lua…

- Plenul Senatului a respins, luni, initiativa PNL prin care li se interzice persoanelor condamnate definitiv sa candideze la functia de presedinte al României, decizia fiind luata cu 60 de voturi pentru si 30 împotriva.

- Robert Mugabe a hotarat sa demisioneze din functia de presedinte al statului Zimbabwe, dupa cateva ore de cand partidul sau care se fla la putere l-a demis de la conducere dupa 37 de ani, a declarat pentru Reuters o sursa apropiata negocierilor, scrie antena3.

- Europarlamentarul Sorin Moisa a anunțat, sambata, ca a decis sa iși prezinte demisia din PSD, precizand ca urmeaza sa demisioneze și din grupul S&D și sa se alature, ca independent, grupului PPE. "Astazi am decis sa îmi prezint demisia din PSD", a scris Moisa, pe Facebook,…

- Primarul comunei Bolotești, Fanica Popa, este noul președinte al Ligii Aleșilor Local ai PNL Vrancea. Acesta a fost ales cu majoritate de voturi in cadrul alegerilor organizate, joi, de liberalii vranceni. Fanica Popa a obținut 163 de voturi din partea celor 273 de consilieri județeni,…

- Consiliul Județean Dambovița a semnat, astazi, cu partenerii din cadrul P.K. GRIZZLY S.R.L., firma care a caștigat dreptului de superficie Post-ul Sud-africanul Martin Slabbert, care a dezvoltat afaceri de miliarde de euro in Romania, va construi Mall-ul la Targoviște apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Curtea de Apel Timisoara (CAT) i-a condamnat definitiv la inchisoare cu durate diferite pe cinci politisti de la Sectia 1 Politie Timisoara, pentru luare de mita, unii dintre ei primind pedepse mai mici decat s-a pronuntat Tribunalul Timis, scrie agerpres.ro.''CAT admite apelul declarat de…

- Judecatoria Lugoj a decis primele condamnari in dosarul de braconaj de la Belint. Deciziile vin la mai bine de un an si jumatate de la descinderea spectaculoasa a politistilor pe campul de la marginea localitatii Belint. Atunci mai multe echipaje ale politiei au blocat in trafic vanatorii si le-au perchezitionat…

- Comunicat de presa Consiliul Județean Dambovița continua demersurile necesare pentru implementarea cu succes a obiectivelor de investiții – Post-ul PNDL II: 2 contracte de finanțare pentru alți 15 kilometri de drum județean apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Consiliul Județean Dambovița organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcțiilor publice de execuție vacante, dupa cum Post-ul Consiliul Județean Dambovița organizeaza concurs pentru opt posturi de consilier (grad superior, asistent și debutant) apare prima data in…

- In semn de recunoștința pentru curajul și jertfa Eroilor Revoluției din Decembrie 1989, Primaria Municipiului Zalau a decis realizarea unui monument care a fost amplasat la intrarea in Parcul Municipal. Monumentul Eroilor Revoluției a fost realizat din piatra de catre apreciatul sculptor Marius Tutovan,…

- Referitor la licitația publica lansata de Consiliul Județean Dambovița in vederea constituirii dreptului de superficie asupra unui teren situat Post-ul TARGOVIȘTE: CJD a stabilit caștigatorul licitației pentru mall-ul de la Gara apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Sunt zile extrem de agitate in PSD, iar tensiunile dintre Liviu Dragnea și Mihai Tudose au escaladat din nou, dupa episodul in care premierul a cerut decapitarea a doi miniștri, Rovana Plumb și Sevil Shhaideh.De data aceasta, miza a fost reprezentata de modificarile la Codul Fiscal privitoare…

- Comunicat de presa Vineri, 3 noiembrie 2017, la Corpul K al Universitații ‘’Valahia’’ din Targoviște, a avut loc Comitetul de Post-ul Aritina Mihai a fost aleasa președinte al Organizației Femeilor Liberale Filiala Dambovița apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- O ancheta Associated Press cu privire la rupturile digitale care au afectat scrutinul prezidențial din S.U.A. a schițat o anatomie a hack-ului care a dus timp de luni intregi la dezvaluiri distrugatoare despre candidatul Partidului Democrat. Practic au incercat sa compromita cercul interior de apropiati…