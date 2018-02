Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Social Democrat a convocat Congresul Extraodinar, care va avea loc pe data de 10 martie, la Sala Palatului din București, a anunțat purtatorul de cuvand al PSD, Adrian Dobre.Acesta a explicat ca pana la Congres va mai fi convocat un Comitet Executiv in care se vor stabili amanuntele…

- Cantareata Andra (31 de ani) este pregatita pentru trei zile de concerte la Sala Palatului din Bucuresti. Artista va sustine pe 23, 24 si 25 februarie spectacolul „Aievea“ cu casa inchisa, ultimele bilete disponibile epuizandu-se cu cateva zile inainte de primul concert.

- Sportiva Bianca Pascu (CS Dinamo) a câstigat Cupa României, editia 2018, la sabie individual feminin, joi, în Sala de scrima ''Ana Pascu'' (Floreasca) din Bucuresti, potrivit site-ului Federatiei Române de Scrima.

- Anul acesta, de Dragobete, va avea loc o slujba speciala de pomenire a regretatei cantarete Madalina Manole. La eveniment si-au anuntat prezenta mai multi artisti din showbiz, dar si rudele „Fetei cu parul de foc”. Dupa aceea, pe 3 martie, are loc un concert in memoria ei, la Sala Palatului.

- ”Struțul” Marian Oprea, campion național la saritura in lungime la 35 ani. Campionatul Național indoor din Sala Lia Manoliu a adunat in weekend la start crema atletismului romanesc. Campioana europeana de tineret la triplusalt in 2017, Andreea Panțuroiu a reușit cel mai notabil rezultat al primei reuniuni…

- Campionatul Național indoor din Sala Lia Manoliu a adunat in weekend la start crema atletismului romanesc. Campioana europeana de tineret la triplusalt in 2017, Andreea Panțuroiu a reușit cel mai notabil rezultat al primei reuniuni a Naționalelor Indoor. Noua sportiva de la CSM București a sarit 14.22…

- Cu o experienta de peste 25 de ani, renumitul expert in comportamentul caninilor, Cesar Millan, va reveni la Bucuresti pe 1 aprilie la Sala Palatului in cadrul unui spectacol cu adevarat hipnotizant dupa showul sold out din 2017.

- Campioana europeana de tineret la triplusalt in 2017, Andreea Panțuroiu, este noua sportiva a clubului CSM București. Ea va concura in premiera pentru gruparea din capitala la Campionatul Național indoor, programat in acest weekend, in Sala "Lia Manoliu". "Ma bucur foarte tare ca o sa fac parte din…

- Șeful Comisiei SRI, Claudiu Manda, a anunțat vineri, dupa intalnirea cu fostul șef SRI, George Maior, ambasadorul Romaniei in SUA, ca acesta va fi chemat la audieri pe 27 februarie. „Maior va raspunde la toate intrebarile”, a spus Manda, care a precizat ca nu a discutat in detaliu niciun subiect.

- Dupa ce și-a trambițat retragerea din viața artistica in luna martie, umplandu-i de emoție pe toți cei care au crezut c-o vad ultima oara pe scena cantand, succesul inregistrat și implicit banuții facuți au fost argumente concludente ca artista sa fie tentata sa se… razgandeasca. Respectul financiar…

- Pe data de 30 ianuarie s-au implinit 133 de ani de la nasterea Cardinalului Iuliu Hossu. S-a nascut in anul 1885 in Milasul-Mare, Mures si a decedat pe 28 mai 1970, la Bucuresti. Cardinal greco-catolic „in pectore” (1969); episcop de Cluj-Gherla (din 1930), episcop de Gherla (din 3 martie 1917), vicar…

- Violonistul si compozitorul Edvin Marton va concerta pe 20 aprilie la Sala Palatului din Bucuresti. Biletele pentru spectacolul „Stradivarius Concert Show” au fost puse in vanzare si au preturi cuprinse intre 65 si 270 de...

- Cunoscut drept jurnalist, eminent istoric si filozof, Neagu Djuvara a incetat din viata la varsta de 101 ani. A scris numeroase romane si s-a remarcat ca si diplomat. S-a nascut la Bucuresti intr-o familie de aromani, pe 18 august 1916. A urmat cele mai bine scoli din lume la vremea respectiva, la Sorbona…

- In jurul datei de 24 ianuarie, in fiecare an, societatea civila, arhitectii, istoricii, jurnalistii, iubitorii de patrimoiu isi ascut creioanele, isi potrivesc cuvintele si pornesc sa deplanga o cladire - Hotel Concordia - aflata in „paragina”, cuvant folosit in exces, care mai degraba nu mai „exista”…

- Alexia & Matei, Eduard Santha din Carei si Echoes sunt primii finalisti alesi de juriul Eurovision Romania 2018, format din Marian Ionescu, Ilinca Bacila, Nicu Patoi, Liliana Stefan si Viorel Gavrila. Duminica seara, pe TVR 1, a avut loc prima semifinala a Selectiei Nationale Eurovision 2018, de la…

- „Marele protest", anuntat pe pagina de Facebook „Protest Suceava: Toti pentru justitie! Toti pentru Romania!" pentru sambata, 20 ianuarie a.c., pentru „cei care nu pot merge la Bucuresti" dar vor sa fie „solidari cu protestul din Bucuresti protestand pe ...

- Sambata, 20 ianuarie, este programat in Piața Victorie un miting de amploare la care sunt asteptati cel putin 15 mii de oameni din toata tara in București. Mai multe grupuri de manifestanți au ajuns deja in Capitala.

- ”Tigroaicele” au o saptamana de foc: doua meciuri in ”Liga Florilor”, programate vineri si duminica in Sala Polivalenta, apoi duelul stelar cu Gyor, din Liga Campionilor, din 26 ianuarie.

- Chiar daca se știa ca sufera de diabet, nimeni nu se aștepta ca politicianul sa moara atat de repede, mai ales ca o astfel de boala poate fi ținuta in frau cu un stil de viața sanatos și cu un anumit regim. Invitat la interviurile DC News, academicianul Mircea Ifrim a spus ce greșeala a facut…

- Un spectacol In Memoriam Madalina Manole, la care vor participa artisti îndragiti, precum Mirabela Dauer, Aurelian Temisan si Anca Turcasiu, va avea loc la Sala Palatului din Bucuresti, pe 3 martie, de la ora 19.30, potrivit organizatorilor.

- Sfantul Cuvios Antonie cel Mare, 17 ianuarie. "Parintele monahilor", care a trait 85 de ani in pustiu, tamaduia bolnavii si-i vindeca pe cei demonizati. In zilele noastre, ca si in secolul al IV-lea, Sfantul Antonie este considerat ocrotitorul orfanilor si al oamenilor saraci, ajutandu-i de graba…

- Cel mai controversat personaj al ultimelor zile a anunțat ca demisioneaza! Asta, dupa ce un control intern al PICCJ a evidentiat prelungirea nejustificata a procedurilor in doua dosare care il vizeaza pe consilierul ministrului Afacerilor Interne, Valentin Riciu, dosare aflate pe rolul Parchetului…

- Florin Piersic a ales sa ramana in zona Clujului. Potrivit unor surse, marele actor ar fi decis sa se odihneasca mai mult si sa acorde o grija mai mare starii sale de sanatate. Florin Piersic, detalii despre starea sa de sanatate. Anuntul a fost facut chiar de marele actor Florin Piersic…

- Talentatii balerini-patinatori rusi, membri ai Ansamblului de Stat al Baletului pe Gheata din Sankt Petersburg, vor interpreta trista poveste a printesei Odette, transformata in lebada printr-un blestem, pe acordurile celebre ale muzicii lui Piotr Ilici Ceaikovski. Spectacolul mult asteptat care va…

- Cu o luna si jumatate inaintea concertului organizat in memoria Madalinei Manole, lista artistilor continua sa se mareasca. Mirabela Dauer, Corina Chiriac, Gabriel Dorobantu, Aurelian Temisan, Alexandru Arsinel si Maria Dragomiroiu, sunt doar cativa dintre artistii care vor urca pe scena de la Sala…

- Violonistul David Garrett, pianistul Richard Clayderman, Lara Fabian, legendara trupa Foreigner, Judas Priest sau Rag'n'Bone Man, autorul hitului "Human", se numara printre artistii care vor putea fi vazuti in 2018 Dintre evenimentele anului 2018 nu lipsesc spectacolele oferite…

- Stefan Banica a sustinut celebrele sale concerte extraordinare de Craciun pentru al 16-lea an consecutiv, o performanta unica a unui artist roman. In acest an, artistul a avut 4 concerte de Craciun: trei la Bucuresti si unul la CCluj, luj Napoca, care au adunat impreuna un public impresionant ca numar: 20.000…

- Clipe de panica la Sala Palatului din Bucuresti. O vedeta ProTV a chemat ambulanta. Totul s-a intamplat in urma cu putin timp la un spectacol de stand-up comedy, unde urca pe scena Mihai Bobonete, Mihai Rait și Adrian Vancica.Citește și: Gigi Becali se lasa de afaceri: Pe ce se va concentra…

- Stefan Banica Jr. a sustinut primul concert de Craciun pe 16 decembrie, la Sala Palatului din Bucuresti. Artistul nu a dorit sa incheie spectacolul fara sa ii adreseze un mesaj regelui Mihai, cel care, in aceeasi zi, a fost condus pe ultimul drum si inmormantat la Curtea de Arges.

- La cererea publicului, Goran se intoarce in Romania alaturi de orchestra sa pentru a reedita un show de senzatie care va purta fanii prin toate albumele si hiturile care l-au facut celebru, intr-o companie selecta . Showul va avea loc pe 2 aprilie la Sala Palatului din Bucuresti si se va chema “Three…

- Un protest inedit are loc, la aceasta ora, in fața sediului central al PSD. Maniera de a protesta e una fara precedent in capitala. Un „protest tacut” a inceput in Bucuresti in fata sediului central al PSD, din Soseaua Kiseleff, pe modelul celui de la Sibiu.Un protest mut a inceput, luni,…

- Goran Bregovic va reveni la Bucuresti, impreuna cu orchestra sa, si va sustine un concert pe 2 aprilie 2018, la Sala Palatului.In spectacolul intitulat „Three Letters From Sarajevo", la fel ca cel mai recent album al artistului, Bregovic va face o incursiune in discografia sa. Biletele…

- Printul Charles al Marii Britanii, Regina Sofia a Spaniei, alaturi de Juan Carlos, Regina Anne-Marie a Greciei, dar si printul Alexander al Serbiei vor veni in Romania la funeraliile Regelui Mihai I, potrivit Romania TV. De asemenea va veni la Bucuresti si principele Lorez al Belgiei, acesta este…

- Unul dintre cei mai cunoscuți pianiști și compozitori contemporani, Richard Clayderman sarbatorește alaturi de romani 40 de ani de cariera. In ultimii ani, prolificul artist francez a fost extrem de bine primit in țara noastra drept pentru care susținatorii sai din Romania au privilegiul de a-l vedea…

- Modificare de ultima ora in programul concertelor de Craciun Stefan Banica – Sala Palatului, Bucuresti, anunța staff -ul artistului. Stefan Banica va sustine cele 3 concerte de Craciun de la Sala Palatului pe 16 si 17 decembrie: 2 concerte pe 16 decembrie:…

- Iubitorii de muzica clasica din București se vor bucura de prezența unor invitați speciali de inalta ținuta: soprana Ana Cebotari, baritonul Michael Havlicek și grupul Coral Arleziana. Persoanele care nu doresc sa piarda ocazia de a intra in spiritul sarbatorilor de iarna pe ritmurile celor mai frumoase…

- Dupa ce vestea ca Ciprian Nistor a decis sa divorteze de Laurette s-a raspandit, mulatra a decis sa faca lumina. Aceasta a postat pe o retea de socializare un mesaj profund in care vorbeste cu tarie despre oamenii care ii fac rau si in mod cert face referire la sotul sau care a decis sa puna punct casniciei.

- La finele sedintei avute seara trecuta la sediul central al PSD-ului, social-democratii au decis sa organizeze zilele urmatoare un “miting de protest”, dupa cum a anuntat secretarul general adjunct al formatiunii. Codrin Stefanescu a explicat faptul ca demersul ar urma sa aiba loc atat in Bucuresti,…

- Ministrul Apararii Eugen Sturza a avut ieri, la Bucuresti, o intrevedere cu omologul sau roman, Mihai Fifor. Cei doi oficiali au discutat despre cooperarea bilaterala pe segment militar si perspectivele de dezvoltare a parteneriatului moldo-roman, dar si despre colaborarea in cadrul organizatiilor internationale,…

- Duo-ul 2Cellos, Dire Straits Experience si Schoenbrunn Palace Orchestra Vienna se numara printre artistii care vor concerta la Bucuresti in luna decembrie, potrivit NEWS.RO.Citeste si: Agentia Mondiala Antidoping, lovitura grea pentru Romania! Acreditarea laboratorului antidoping de la Bucuresti,…

- Alexandru și Valentin, cei doi frați din București, au intrat cu dreptul in platoul emisiunii ,,The Wall- Marele Zid" și cu dorința de a obține un premiu care sa le ofere baza materiala a unei...

- Marele campion de șah Gary Kasparov a venit la București: ”Nu e totul sa ajungi campion mondial, ci sa gasești mereu noi provocari”. Garry Kasparov, cel mai tanar campion mondial din istoria șahului, la doar 22 de ani, in 1985, a vizitat pentru prima oara Romania, ca invitat special al conferinței Making…

- Grupul olandez ING a decis sa inchida de la 1 ianuarie 2018 divizia de private banking, primul serviciu specializat de acest gen lansat pe piata romaneasca acum mai bine de un deceniu, scrie Ziarul Financiar.Marian Neacșu, reacție dupa scandalul lui Catalin Ivan de la PSD Pentru ca…

- Jurnalistul Rareș Bogdan a comentat anunțul mitingului PSD. El considera ca alegerea Craiovei este cauzata de faptul ca liderii PSD sunt speriați și nu au curajul sa organizeze mitingul in București sau Ardeal. Mai mult, acesta a precizat ca PSD va avea o surpriza și la Craiova. ”Marele miting…