- Anul 2019 a fost declarat Anul Familiei. Cum vede PreasfinE›itul Ioan, Episcop de Soroca E™i Vicar al Mitropoliei Moldovei, implicarea parohiilor din E›arAƒ A®n acest proces de consolidare a instituE›iei familiei?

- Astazi, cerul va fi variabil in toata țara. La Briceni va fi un grad cu plus, iar la Soroca și Balți se vor inregistra zero grade Celsius. La Orhei este prognozat un grad, iar la Tiraspol doua grade. La Leova și Comrat maxima va fi de trei grade, iar la Cahul de patru grade.

- Ioana, fiica lui Madalin Voicu, nu a gasit inca barbatul ideal care sa o duca in fața altarului. Știe insa ca-i foarte greu sa intalneasca persoana pe care și-ar dori-o. E frumoasa și implinita din punct de vedere profesional, dar, cu toate acestea, la cei 29 de ani ai sai, Ioana Voicu nu a gasit inca…

- Astazi, vremea va fi rece si in toata tara vor cadea precipitații sub forma de lapovița și ninsoare, iar pe alocuri se vor forma troiene. Pe drumuri va fi polei. Vantul va sufla din nord-est slab la moderat. La Briceni si Soroca termometrele vor indica -1 grad.

- Șocant: Scene macabre la cetatea Soroca - reacția ferma a Bisericii / Centrul de Resurse pentru Tineret de la Soroca organizeaza pentru al treilea an consecutiv Halloween Party, un eveniment în cadrul proiectului ”Decada Tineretului la Soroca”. Nimic șocant pâna aici pentru…

- Maine, cerul va fi variabil. Vantul va sufla slab din sud-est. La Briceni și Soroca vor fi 13 grade Celsius, iar la Balți -cu un grad mai mult.La Orhei se vor inregistra 15 grade, iar la Tiraspol 16. La Leova termometrele vor indica 17 grade Celsius. La Comrat si Cahul 18 grade Celsius.

- Astazi, in toata țara cerul va fi variabil. Vantul va sufla moderat din nord-est. La Briceni si Soroca vor fi 18 grade, iar la Balti cu un grad mai mult. La Orhei se asteapta 20 de grade Celsius.

- Catalin Dumitrescu, in varsta de 28 de ani si un mare impatimit al fitness-ului este cel care a pararsit competitia in urma votului echipelor si a confruntarii finale, scrie click.ro. Razboinicul s-a duelat cu coechipierul sau Doru Muresan care s-a dovedit a fi mai bine pregatit, ramanand in cadrul…