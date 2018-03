Prunele te feresc de cancer şi reduc riscul de accident vascular Studii recente arata faptul ca prunele nu sunt doar niste fructe foarte gustoase, ci te ajuta sa iti mentii corpul si mintea sanatoase. Mai mult, ele te feresc de cancer si reduc riscul de accident vascular. Beneficiile consumului de prune Protejeaza inima – O pruna medie conține 113 mg de potasiu, un mineral care ajuta la controlul tensiunii arteriale mari și reduce riscul de accident vascular. Pigmentul din prunele roșii (anthocyanins) ne protejeaza de cancer prin eliminarea radicalilor liberi. Stimuleaza tranzitul intestinal – Cei care au probleme de tranzit intestinal pot apela la prune uscate,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A trai singur si izolat de lume creste riscul de mortalitate ca urmare a unui infarct sau accident vascular cerebral (AVC), potrivit unui studiu realizat in Marea Britanie - tara in care a fost numit recent "un ministru al Singuratatii", relateaza marti AFP. Studiul a avut in vedere 479.000 de persoane…

- Celebrul prezentator al postului de televiziune BBC, George Alagiah, in varsta de 62 de ani, care a fost diagnosticat cu cancer intestinal gradul 4 a dezvaluit ca are sanse de supravietuire de aproximativ de 10 % in urmatorii cinci ani, informeaza Dailymail.

- Pentru a prepara laptele de usturoi, ai nevoie de usturoi si lapte. Zdrobeste bine usturoiul si amesteca-l imediat in lapte. Consuma pe loc. Beneficiile acestei bauturi sunt nenumarate: - Ajuta in cazurile de astm- Te scapa de tuse- Ajuta in caz de tuberculoza- Trateaza…

- Vaccinul nonavalent, singurul vaccin anti-HPV care protejeaza impotriva a patru tipuri de cancer, a fost lansat vineri la Institutul "Matei Bals". Vaccinul protejeaza impotriva infectiei cu 7 tipuri de HPV impli...

- Actorul Teatrului de Satira din Moscova Fiodor Dobronravov a suferit un accident vascular cerebral și a suportat o intervenție chirurgicala, transmite Noi.md cu referire la portalul iz.ru. Pentru prima data, artistul s-a simțit rau pe 17 martie. Cu semne de accident vascular cerebral, ambulanța l-a…

- Vaccinul nonavalent Gardasil 9, singurul vaccin anti-HPV care protejeaza impotriva a patru tipuri de cancer, a fost lansat vineri la Institutul National de Boli Infectioase "Matei Bals". Vaccinul protejeaza...

- Castravetele intareste articulatiile. Silica din castravete ajuta la intarirea tesuturilor de legatura din jurul muschilor si articulatiilor. Stimuleaza digestia si ajuta la pierderea in greutate. Poate fi folosit in supe si salate, sau combinat cu iaurt. Castravetele are calorii negative, astfel el…

- Puiul este ușor de preparat și din el se pot face o sumedenie de feluri gustoase de mancare. Iar pentru niște oameni extrem de ocupați, pentru care timpul este prețios și foarte limitat, sa gatești ceva repede cu pui este mai mult decat avantajos și binevenit. Se vorbește mereu despre tipurile de carne,…

- Un simplu ac poate salva viața unei persoane care sufera un accident vascular cerebral. Acest sfat este dat de un profesor chinez care susține ca putem interveni în cel mai scurt timp când vedem ca o persoana se confrunta cu un astfel de atac.

- Jim Bowen, un renumit star de televiziune s-a stins din viața din cauza unui accident vascular cerebral. Emisiunile sale au facut furori de-a lungul timpului și s-a bucurat de multa apreciere din partea publicului.

- Celebritatile au acceptat invitatia lansata de antrenoarea de Kangoo Jumps pentru a ajuta copiii bolnavi de cancer aflați in grija Asociației M.A.M.E.! Kinga Sebestyen va dona, alaturi de instructorii de Kangoo Jumps parteneri din intreaga țara, taxele de participare la clasele de Kangoo Jumps din aceasta…

- Inspectorul-sef al Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Vaslui, colonelul Gheorghe Pavaloaia, a ajuns in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, dupa ce a suferit un accident vascular cerebral in timpul programului de lucru. „Joi, la ora 14,30, un echipaj medical de Terapie Intensiva…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins, miercuri, contestatia omului de afaceri italian Ariganello Pasqualino, pentru care Curtea de Apel Alba Iulia a dispus anterior arestarea preventiva si predarea catre autoritatile din Italia. In aceeasi zi, in cursul serii, omul de afaceri a suferit un accident…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a respins contestația omului de afaceri italian Ariganello Pasqualino, pentru care Curtea de Apel Alba Iulia a dispus anterior arestarea preventiva si predarea catre autoritatile din Italia in baza unui mandat european. Decizia definitiva a fost pronunțata miercuri,…

- Un jandarm din Maramureș este in stare grava la spital dupa ce i s-a facut rau la volanul unei autospeciale, in centrul orașului Baia Mare. Subofițerul, in varsta de 39 de ani, a facut accident vascular cerebral. UPDATE 6 martie, ora 7:30: Jandarmul din Maramureș, care a suferit un accident vascular…

- O femeie in varsta de 60 de ani din comuna buzoiana Boldu, localitate aflata pe DN 22 Ramnicu Sarat-Braila, drum inchis circulatiei rutiere, a fost preluata miercuri si transportata la spital de un echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta (SAJ) Buzau, insotit de antemergator din cadrul Sectiei de…

- Aproape opt din zece moldoveni care sufera un accident vascular cerebral raman cu dizabilitati fizice pe viata sau, mai grav, mor din cauza atacului. Cifra ar putea fi mult mai mica daca pacientii Asta, in timp ce medicamentele care i-ar putea salva raman nefolosite.

- Unii spun ca bananele sunt ca niste capsule naturale pentru dormit. Ceaiul de banane este o gustare interesata, placuta si eficienta pentru cei care au probleme cu somnul sau se trezesc în toiul noptii si nu mai pot adormi.

- Persoanele care beau in mod regulat bauturi carbogazoase cu continut mare de zahar prezinta un risc mai mare de a face cancer decat cele care nu consuma astfel de bauturi, indiferent daca sunt sau nu s...

- Un agent de proximitate din orasul Baia Sprie a salvat viata unui barbat care locuia singur, imobilizat la pat in urma unui accident vascular, a informat, joi, Inspectoratul Judetean de Politie (IPJ) Maramures. Conform sursei citate, agentul Cristian Petrovan, politist de proximitate in cadrul Politiei…

- Google poate calcula riscul unui infarct doar printr-o analiza simpla a ochilor. Cercetatorii au descoperit o metoda noua și ingenioasa de a anticipa eventualele probleme de sanatate cu ajutorul inteligenței artificiale.

- Mai mult de jumatate din adulti sforaie din cand in cand. Din acest procent, jumatate sunt sforaitori de profesie, care isi dispera partenerii de viata tinandu-i trezi pana tarziu, in noapte, indiferent de pozitia pe care o adopta in timpul somnului. De fapt, cand auzim pe cineva sforaind,…

- Avertisment extrem de dur al specialistilor. Alimentatia bogata in produse ultraprocesate ar putea creste riscul de cancer cu 12%, conform unui studiu realizat pe un numar de peste o suta de mii de persoane adulte de o echipa internationala de oameni de stiinta.Vezi AICI care sunt alimentele…

- Cercetatorii de la Universitatea Sorbona trag un semnal de alarma: alimentele ultra-procesate pot crește riscul de cancer. Pe lista au pus, de exemplu, prajiturile, cipsurile si bauturile indulcite. BBC scrie ca rezultatele acestui studiu trebuie tratate cu multa prudenta.

- Alimentatia bogata in produse ultraprocesate ar putea creste riscul de cancer cu 12%. Alimentele ultraprocesate, precum bauturile carbogazoase, produsele de panificatie si dulciurile ambalate si mezelurile pot creste riscul de aparitie a tumorilor, se arata in cercetare.

- Alimentatia bogata in produse ultraprocesate ar putea creste riscul de cancer cu 12%, conform unui studiu realizat pe un numar de peste o suta de mii de persoane adulte de o echipa internationala de oameni de stiinta, relateaza Press Association. Alimentele ultraprocesate, precum bauturile…

- Sute de oamenii au facut donatii pentru a ajuta la repatrierea trupului romanului care a murit strivit de un copac weekendul trecut in Malta. Banii stransi o vor ajuta si pe sotia barbatului, care a ramas singura cu doi copii mici. Printre donatori s-a numarat atat presedinta Maltei, cat si o companie…

- Stresul, alimentația nepotrivita, nopțile nedormite sunt cauzele care se rasfrang asupra sanatații, iar creierul este principala ținta. Așa se face ca in clinicile de neurologie din cadrul spitalelor doljene mai mult de jumatate dintre pacienții care ajung lunar au suferit ...

- Meda Cotuna, tanara jurnalista din Alba Iulia, este greu incercata de viața. Dupa ce in urma cu cațiva ani și-a ingropat tatal chiar de ziua ei, acum trece din nou prin momente de cumpana. Recent, mama ei a fost diagnosticata cu cancer și ”trage cu dinții” sa o țina cat mai mult langa ea. A […]

- Persoanele care obisnuiesc sa consume bauturi fierbinti si sa bea in fiecare zi alcool pot avea un risc de cinci ori mai mare de a dezvolta o forma letala de cancer, conform unui studiu realizat in China, citat marti de Press Association.

- Pipotele sau inimile de pasare pot fi considerate printre cele mai sanatoase organe, dar nu stiu cum se face ca multi nu le consuma. Adevarul este ca sunt delicioase, satioase si destul de accesibile ca pret, asa ca nu ar fi o problema sa le includem mai des in alimentatie. Realitatea este ca aduc beneficii…

- Unele pozitii in care dormi pot cauza dureri, insa exista una despre care expertii sustin ca are o multime de beneficii pentru sanatate. Potrivit medicului John Douillard, „Sunt dovezi ca dormitul pe partea stanga are efecte pozitive in ceea ce priveste sanatatea si longevitatea". Dormi…

- Aproximativ o treime dintre victimele unui accident vascular cerebral (AVC) au trecut anterior printr-un episod de mini-AVC, numit accident ischemic tranzitoriu (AIT), care poate fi pasul catre aparitia, în timp, a unui accident mult mai grav.

- Daca vrei sa slabești rapid și sanatos, cea ma recomandata este dieta cu patrunjel, scrie estisuperba.ro. Cu ajutorul ei vei reuși sa slabești 3 kilograme intr-o saptamana. Tot ce trebuie sa faci este sa prepari o salata de patrunjel. Iata cum se prepara: Citeste si 8 beneficii ale iertarii…

- Stresul ne afecteaza organismul zi de zi, ne provoaca tulburari ale metabolismului si acest lucru este un factor care contribuie la acumularea de kg in plus. Potrivit specialistilor stresul este o cauza a sindromului metabolic, care poate duce la dezvoltarea unor boli de inima si boli circulatorii.…

- Stefan Alex Rusu, avea numai 16 ani, dar a facut un accident vascular cerebral care i-a fost fatal. Tanarul a cazut fulgerat in timp ce astepta autobuzul, scrie Antena 3. Adolescentul voia sa...

- Citeste tot materialul aici —> http://bit.ly/2DJSNxz Post-ul Evz.ro: Vindecatorul de cancer. Minunile Sfantului Nectarie TAUMATURGUL, povestite de Parintele Arsenie. Cum ii ajuta moaștele pe credincioși apare prima data in Libertatea.ro .

- Portocalele potejeaza sanatatea pe timpul iernii. 5 beneficii uimitoare Portocalele mancate regulat te pot ajuta sa-ti protejezi sanatatea pe timpul iernii. Afla de ce este bine sa mancam portocale iarna si care sunt beneficiile surprinzatoare pe care le ofera consumul regulat de portocale. Reduc…

- Pentru a avea grija de podoaba ta capilara poți sa apelezi la doua produse pe cat de simple pe atat de eficiente și anume iaurtul și pudra de amla. Afla din acest articol ce este pudra de amla și cum te ajuta in combinație cu iaurtul sa uiți de problema firelor de par rupte, deshidratate și…

- Pe linga faptul ca poți salva pina la trei vieți cu cei 450 ml de singe pe care ii donezi o data, singele tau se reimprospateaza, imunitatea organismului crește, iar riscul apariției unui infarct sau accident vascular este redus. Donarea de singe creste imunitatea si rezistenta la traumatisme, iar riscul…

- Inainte sa intri in cada, incearca sa folosesti un burete burete usor abraziv, pentru exfolierea pielii, acest lucru te va ajuta sa scapi de bacterii, de pielea moarta si iti va activa sistemul limfatic pentru ca detoxifierea sa fie eficienta, scrie sanatate.acasa.ro. Citeste si Zona zoster.…

- In 2017, Ministerul Sanatații a alocat un buget de peste 8 milioane de lei județului Suceava, pentru tratamentul pacienților cu accident vascular cerebral și infarct miocardic și pentru cei care au necesitat terapie intensiva. Anunțul a fost facut de șeful interimar al Direcției de Sanatate Publica,…

- Cristina Manea, pitesteanca diagnosticata cu sarcom alveolar de parti moi (un cancer rar, cu metastaze), imediat dupa ce a adus pe lume o fetita perfect sanatoas, s-a stins miercuri, la o clinica din Turcia. Romanii au donat pentru salvarea ei sute de mii de euro, mult peste nevoile de tratament ale…

- Știai ca un ou fiert tare te poate ajuta sa reglezi nivelul zaharului din sange? Iata cum! Un nivel ridicat de zahar in sange pentru perioade lungi poate crește riscul apariției bolilor de inima și accidentelor vasculare cerebrale, bolilor de rinichi, problemelor de vedere și problemelor nervoase.…

- Exista metode științifice puse la punct de specialiști in domeniul somnului care te ajuta sa adormi repede. Incearca sfaturile lor și afla cum adormi repede și bine, fiindca și calitatea somnului conteaza. Fa balonașe. Poate parea ridicol, dar cateva balonașe de sapun facute inainte de a te duce in…

- Doliu mare in showbiz! O cunoscuta actrita a incetat de viata de Sarbatori! Este vorba despre actrita irlandeza Peggy Cummins. A murit pe 29 decembrie in urma unui accident vascular. Cummins avea 92 de ani. Peggy Cummins era cunoscuta mai ales datorita rolului sau de femeie fatala in productia noir…

- Actrita irlandeza Peggy Cummins, cunoscuta pentru rolul „femeii fatale” din filmul noir „Gun Crazy”, lansat in 1950, a murit la varsta de 92 de ani, in urma unui accident vascular cerebral, scrie hollywoodreporter.com. Cummins s-a nascut la 18 decembrie 1925, fiind al treilea copil al familiei…

- Studiile recente au aratat ca o dieta inadecvata si lipsa activitatii fizice sunt doi factori care pot creste riscul de cancer. Vestea buna este ca putem face ceva pentru a modifica acesti doi factori de risc.