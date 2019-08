Stiri pe aceeasi tema

- * Antrenorul Eugen Neagoe, care a suferit un infarct duminica, in timpul meciului Dinamo - Universitatea Craiova, a fost externat miercuri la pranz, dupa ce tehnicianul a suferit o interventie prin care i s-a implantat un defibrilator cardiac, a declarat pentru AGERPRES, managerul general al gruparii…

- Managerul FC Dinamo, Florin Prunea, a negat informatiile vehiculate in presa sportiva, potrivit carora Viorel Moldovan, antrenorul formatiei Chindia Targoviste, ar fi negociat si acceptat sa preia conducerea tehnica a formatiei "alb-rosii"."Nu poate sa existe un interes pentru ca Viorel Moldovan…

- Medicul lui Dinamo, Liviu Batineanu, paraseste clubul dupa 19 ani in care a avut pe mana multe generatii de fotbalisti. Infarctul suferit de Eugen Neagoe a aprins spiritele in "Stefan cel Mare", iar doctorul a simtit nevoia de a face pasul in spate, potrivit Mediafax.Florin Prunea a fost cel…

- Florin Prunea, managerul general al lui Dinamo, a avut o intervenție taioasa la TV, la miezul nopții, in care i-a adus acuze grele fostului antrenor Mircea Rednic, printre care ca ar fi instigat suporterii impotriva lui Eugen Neagoe. Intr-o intervenție de peste 20 de minute la TV Telekom Sport, Prunea…

- Ionuț Negoița e acționar la Dinamo de mai bine de 6 ani, insa rezultatele au lipsit cu desavarșire in aceste sezoane. Penuria de performanțe a fost și o cauza a lipsei proiectelor serioase, „cainii" suferind vizibil la nivelul managementului. ...

- DINAMO - LINFIELD // S-a jucat cu nervii intinși la maximum in primul test de verificare al lui Dinamo din Marbella, cel disputat contra nord-irlandezilor de la Linfield. Eduard Apostol, jurnalist cu experiența la Gazeta Sporturilor, și fotoreporterul Cristi Preda se afla in Spania, de unde transmit…

- Dinamo este la un pas sa-l transfere pe Riccardo Piscitelli. Portarul italian este analizat și laudat de cei ce au lucrat cu el. Transferul lui ar fi și un boom salarial: vrea peste 10.000 de euro lunar! „Vom mai aduce un portar doar daca vom gasi unul mai bun decat Catalin Straton", spunea Florin Prunea…

- Managerul general al FC Voluntari, Ioan Andone, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca e sigur ca Mircea Rednic va porni un nou proiect cu alta formatie, dar a lasat sa se inteleaga ca este sceptic in ceea ce priveste viitorul echipei Dinamo.