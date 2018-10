Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Lucian Viziteu, membru in comisia de control a SRI, a declarat marți ca președintele comisiei, Claudiu Manda, face un joc dublu, deoarece refuza sa faca un control real asupra Serviciului Roman de Informații, incercand sa ii protejeze pe cei care au incalcat legea in cadrul SRI.Citește…

- Senatorul liberal Florin Cițu susține ca investitorii „penalizeaza guvernarea PSD”, iar „de nervi PSD-ALDE se razbuna pe noi”. Cițu il gasește țap ispașitor pe ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, despre care spune ca nu are legatura cu finanțele și economia in general.„Investitorii penalizeaza…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, joi, ca Guvernul va oferi autoritaților locale posibilitatea sa acceseze imprumuturi de la Trezorerie pentru furnizarea energiei termice in sezonul rece.„Venim in sprijinul autoritaților locale care au nevoie de finanțare pentru furnizarea energiei termice…

- Deputatul USR Cristian Ghinea spune ca din discursul Vioricai Dancila din Parlamentul European se intelege ca PSD este gata sa o apuce pe calea Ungariei si Poloniei ”ca sa-l salveze pe Dragnea si pe ceilalti penali”. Ghinea sustine ca PSD a devenit un partid antieuropean.

- Plenul Camerei Deputaților a decis miercuri retrimiterea Legii Offshore in comisii, solicitarea fiind facuta, in mod surprinzator de Kelemen Hunor, UDMR. PSD a fost de acord cu retrimiterea in comisii. Decizia este neașteptata in condițiile in care PSD, avand sprijinul UDMR, a ținut cu tot dinandinsul…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu susține ca scrisoarea anti-Dragnea semnata de disidenții social-democrati încalca statutul partidului. El considera ca semnatarii scrisorii au interese personale.

- Deputatul PSD Gabriel Petrea a catalogat, sambata, pe Facebook, ca fiind „complet inacceptabila” ideea ministrului de Finanțe privind apariția unor pachete diferite de servicii de sanatate in funcție de contribuțiile platite.„Accesul diferențiat la serviciile de sanatate in funcție de contribuții,…

- Reprezentantii USR s au alaturat cetatenilor care au protestat in mod pasnic impotriva unei coalitii toxice, convinsi fiind ca romanii nu pot fi redusi la tacere de o gasca de penali care a confiscat institutiile statului. Au primit alaturi de ceilalti gaze lacrimogene si bastoane de cauciuc, tunuri…