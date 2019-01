Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a vorbit, miercuri, despre Legea recursului compensatoriu, cerand Guvernului sa vina cu solutii, mentionand ca nu este acceptabil sa se caute vinovati in loc sa se caute solutii."Multi delicventi au fost eliberati mai repede fiiindca conditiile din inchisoare…

- Cu legea recursului compensatoriu adoptata de majoritatea PSD-ALDE, premierul Viorica Dancila insista ca actul normativ a fost inițiat de Guvernul Cioloș, nefiind „o decizie inspirata”. În contextul în care opoziția a cerut abrogarea legii prin ordonanța, șefa Guvernului a precizat,…

- Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Galati s-au sesizat din oficiu, in cazul consilierului judetean care a postat o fotografie cu presedintele Klaus Iohannis, in haine de nazist. Acesta este acuzat de incalcarea Legii nr. 107/2006 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor…

- „Umbla Moartea libera pe strazi, eliberata de Dragnea și Nicolicea, iar noi stam cu mainile-n san! Am redactat deja Legea pentru abrogarea monstruosului „recurs compensatoriu”. Astazi ii dam forma finala și o depunem la Parlament. Sper sa gasim pe cineva pe la secretariat…”, a anuntat deputatul USR…

- „Romania preia conducerea Consiliului UE, desi tara este ocupata cu probleme interne de lupte de putere. Statul de drept este amenintat si sabotat din cauza intereselor grupului de corupti aflat la putere. Pentru o presedintie de succes a Consiliului UE se pare ca ministerele pentru Transporturi si…

- Liberalul Ioan Cupsa a declarat ca presedintele Klaus Iohannis ar trebui "in mod categoric" sa participe la sedintele de guvern, in contextul in care PSD doreste sa emita o OUG pentru amnistie si gratiere. Deputatul USR Stelian Ion a adaugat ca seful statului are temei legal pentru acest demers.…

- Pe 31 iulie, presedintele Klaus Iohannis a trimis la CCR o sesizare de neconstitutionalitate asupra Codului administrativ. Seful statului sustine ca acest act normativ a fost adoptat de Camera Deputatilor in cadrul unei sesiuni extraordinare neconstitutional intrunita, cele doua Camere ale…

- Salariul minim va creste cel mai tarziu de la 1 ianuarie, data fiind acum in analiza Guvernului, a declarat duminica, la Antena 3, Eugen Teodorovici, ministerul Finantelor. „Analizam care este data optima si vom lua o decizie. Este posibil ca hotararea de Guvern sa apara saptamana viitoare”, a precizat…