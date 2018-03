Stiri pe aceeasi tema

- Dora Eftimie a dat lovitura. S-a combinat cu un milionar casatorit, care deține mai multe afaceri profitabile. Iar investiția este respectabila. Barbatul o rasfața cu cadouri scumpe, piesa de rezistența fiind bolidul pe care Dora il conduce. Și care valoreaza o avere. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania,…

- Petre Geamanu și-ar fi facut o „brigada” care a ingrozit șmecherii cu bani din Romania. Ultimul pe lista pagubiților este tovarașul milionar al lui Gigi Becali, cunoscut drept “Asiaticul”, care ar fi fost “ars” cu patru milioane de euro la barbut. Ninel de la Chitila și Adița, doi dintre cei mai cunoscuți…

- Mircea N. Stoian și-a anunțat fanii pe pagina sa de socializare ca este posibil ca ei sa fie pacaliți, in urma unor apeluri pierdute pe telefon. Anume, daca se primește un apel pierdut de la anumite numere, Stoian iși anunța prietenii sa nu sune inapoi, fiind vorba de o escrocherie care ii va costa…

- Un caz absurd a ieșit la iveala zilele trecute. Dupa ce un barbat din Vaslui a ținut primele pagini ale ziarelor din strainatate, pentru ca judecatorii nu voiau sa il recunoasca drept viu, acum un alt caz a ieșit la iveala, de data aceasta in Iași. Magistratii au decis ca un sofer mort isi poate folosi…

- Nicolae Badea, fostul patron al lui Dinamo, club pe care-l diriguiește acum Ionuț Negoița, se respecta! Iese la piața cu bodyguardul, care ii mai da și sfaturi, dar are grija și de ”bagajele” omului de afaceri! In urma cu doua zile, Badea și-a facut timp pentru cumparaturi, iar CANCAN.RO, site-ul nr.…

- Moartea Israelei Vodovoz trage un semnal de alarma pentru mii de romani care doresc sa slabeasca apeland la metode drastice. Inelul gastric, montat in urma cu 20 de ani, i-a adus sfarșitul Israelei. Aceasta ajunsese sa cantareasca 150 de kilograme și a vrut chiar sa-și puna capat zilelor pentru ca nu-și…

- Noi detalii halucinante ies la iveala dupa moartea Israelei Vodovoz. Celebra femeie de afaceri ar fi avut probleme cu depresia și ar fi incercat de mai multe ori sa se sinucida. In ultimii 10 ani, Israela ar fi avut trei tentative de sinucidere. Psihoterapeuta Israelei susține ca ea ar fi avut mai multe…

- Serghei Mizil a fost scos din minți de Irinel Columbeanu! Omul de afaceri a afirmat ca o ducea rau pe vremea comunismului, lucru infirmat de actor. In tinerețe, acesta a facut parte din gașca in care erau Madalin Voicu, Serghei Mizil și Nicu Ceaușescu. Serghei Mizil susține ca Irinel Columbeanu o ducea…

- Iubitul Elenei Basescu, Catalin „Tomata”, este un afacerist descurcareț. Nu se incurca deloc atunci cand vine vorba de munca și nici nu o lasa in seama altora. Catalin are de ținut un restaurant și vrea sa fie mereu in centrul problemelor de zi cu zi, așa ca… a ales sa faca singur aprovizionarea! Imaginile…

- Politistii din Vatra Dornei au in lucru un dosar in care fac cercetari fata de o femeie din localitate, acuzata de inselaciune, reclamantul fiind un barbat din Deva. Cei doi nu s-au vazut vreodata la ochi, avand doar lungi discutii in mediul online. Barbatul, in varsta de 52 de ani, care lucra in Germania,…

- Victor Slav prezinta impreuna cu Andreea Mantea emisiunea “Wowbiz“, de aproape un an de zile. Barbatul se poate lauda cu un salariu bun la Kanal D, ar caștiga pe luna 7.000 de euro, cu 1.000 de euro mai puțin decat ar fi caștigat Madalin Ionescu pe vremea in care se afla la carma emisiunii, potrivit…

- Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au descins, miercuri, la sediul Federației Romane de Fotbal. Din primele informații, ar fi vizate contracte semnate in perioada 2008-2010, pe cand forul era condus de Mircea Sandu, iar unul dintre actualii candidați la președinția FRF, Ionuț Lupescu, ocupa…

- Magistrații din Suceava au dat o prima sentința intr-un dosar de viol in grup. Autorii sunt patru persoane din etnie roma din Șcheia și Balaceana. Toți au mai avut probleme cu legea. Victima este o femeie in varsta de 60 de ani, care a fost batjocorita de indivizi in prezența soțului ei. Inainte sa…

- In urma cu cateva minute a avut loc un cutremur in București. A durat cateva secunde, dar s-a resimțit destul de tare. Anunțul pe care l-a facut Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In…

- EXATLON 13 martie. Miza importanta in aceasta ediție. Echipa invingatoare ar urma sa se aleaga cu protecție și casa pentru trei nopți. “Faimoșii” vin dupa trei victorii consecutive. Ramane de vazut daca a venit și timpul “Razboinicilor”, daca vor sparge, din nou, gheața. EXATLON 13 martie. Aceștia din…

- Andrei Stoica și Anda Adam, dupa Exatlon: Andrei Stoica, ultimul concurent din Echipa Faimoșilor care a parasit competiția „Exatlon”, in urma unei accidentari misterioase, s-a aflat la Wowbiz, alaturi de Anda Adam, și ea eliminata din concurs din cauza unei accidentari dificile. Multiplul campion mondial…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus ca problema conditiilor din penitenciare este „aproape istorica”. Anul trecut si in prima parte a acestui an au fost luate masuri legislative si administrative vizandu-i atat pe detinuti, cat si pe angajatii din penitenciare, arata el. Tudorel Toader a sustinut…

- Celebra femeie de afaceri Israela Vodovoz a murit vineri (9 martie), la varsta de 70 de ani. Ea a ajuns in atenția presei din Romania in 2008, dupa ce s-a casatorit cu Liviu Arteni, un barbat mult mai tanar decat ea. In primii ani de casnicie, parea ca lucrurile merg ca pe roate intre cei […] The post…

- 11 persoane au fost ucise duminica in urma prabusirii in sud-vestul Iranului a unui avion privat turcesc care zbura de la Sharjah, Emiratele Arabe Unite, la Istanbul, a anuntat un purtator de cuvant al aviatiei civile iraniene, citat de ISNA, relateaza Reuters, citat de bzi.ro. „Putem confirma ca un…

- Lamaia are beneficii uimitoare pentru sanatate. Potrivit studiilor, coaja lamaii contine de 5 pana la 10 ori mai multe vitamine decat sucul in sine de la acelasi fruct. Coaja ajuta la eliminarea toxinelor din corp. A fost demonstrat ca lamaia are o eficienta sporita si reduce celulele canceroase prezente…

- Vremea va fi deosebit de calda duminica, pe 11 martie 2018, anunța prognoza meteo ANM. Temperaturi ridicate vor fi și la inceputul noii saptamani. Potrivit ANM, in noaptea de duminica spre luni, cerul va avea innorari temporare Prognoza meteo pentru duminica, 11 martie 2018, in București Vremea va fi…

- Laura Cosoi s-a iubit timp de cinci ani cu Smiley, dar in 2012 s-au despartit. Cei doi au ramas, insa, in relatii bune si vorbesc ocazional. In prezent, artistul este implicat intr-o relatie cu Gina Pistol. De Ziua Internaționala a Femeii, Laura Cosoi a primit un cadou la care, mai mult ca sigur, nu…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, a intrat in posesia unor documente cutremuratoare dintr-un dosar DIICOT! Declarațiile pe care le publicam in exclusivitate apar la cateva zile dupa ce Florin Salam și Adrian Minune au fost audiați de catre procurori intr-un dosar de proxenetism care il are in prim-plan…

- De Ziua Femeii, Viorel Catarama s-a strecurat in clubul LOFT și și-a ”spionat” soția la party-ul cu stripperi, deși barbații nu au avut, teoretic, acces in local. Celebrul milionar a fost, insa, descurcareț și, alaturi de un prieten, a reușit sa intre in luxosul club de noapte. CANCAN.RO, site-ul nr.…

- Actorul Hugh Grant a devenit tata la 57 de ani. La varsta la care alții devin bunici, starul britanic Hugh Grant i-a urat: „Bun venit pe lume!” celui de-al cincilea copil. Iubita lui mai tanara, Anna Eberstein a devenit mamica din nou. Ea i-a daruit la inceputul acestei luni cel de-al treilea copil.…

- Andrei Stoica s-a retras din competiția Exatlon Romania, dupa ce s-a accidentat la genunchi. Medicii i-au recomandat sa renunțe la concurs, intrucat refacerea va fi una dificila. Luptatorul a sosit deja in Romania și a petrecut momente speciale in compania celor mai dragi oamenii din viața lui. Lui…

- Vorba „E dus cu pluta” e des folosita pentru oamenii care au pasiuni duse la extrem, oameni care sunt greu ințeleși de restul semenilor, pentru ceea ce fac. Cand e vorba, insa, de Ionuț Stancovici, a fi dus cu pluta nu e doar o formulare figurativa, ci și una care se aplica in sensul propriu. CANCAN.RO,…

- Oana Roman le-a avut invitate in platoul emisiunii ei pe mama sa și pe una dintre prietenele ei cele mai bune. Mioara Roman și Cerasela Rogen au fost invitatele speciale ale vedetei, care a parut foarte emoționata. Fiica fostului premier a dezvaluit ca aceste femei sunt foarte importante in viața ei…

- Un celebru club de noapte din Capitala a fost “gazda” unei incaierari in toata regula. Scandalul a izbucnit din cauza lui ”Dany al lui Nikos”, interlop devenit celebru dupa ce a batut o turista pe plaja din Mamaia. Acesta a intrat intr-un conflict cu bodyguardul lui “Bozo”, fiul ministrului Fondurilor…

- MAI și MAE, prin Direcția Generala de Pașapoarte, respectiv Departamentul Consular, vor pune in funcțiune, incepand de miercuri, 7 martie, sistemul de notificare al cetațenilor, cu privire la data de expirare a pașaportului. Astfel, deținatorii de pașapoarte, care au comunicat la depunerea ultimei cereri…

- Alessia a nascut in urma cu doua saptamani și de atunci se chinuie sa revina la silueta pe care o avea. Ii este insa greu și spune ca este aproape de depresie. Ea a facut dezvaluirile la emisiunea ”Rai, da buni”, prezentata de Mihai Morar. „Am castigat 20 de kilograme, aveam 46 de kilograme inainte…

- In ediția de luni seara (5 februarie) de la „Ferma Vedetelor”, Catalin Neamțu (36 de ani) și-a deschis sufletul in fața lui Daniel Iordachioaie, caruia i-a povestit drama copilariei sale. Actorul a fost extrem de marcat de moartea mamei lui și a ținut aceasta tragedie ascunsa foarte mult timp. Mama…

- Anda Adam și Victor Slav nu mai sunt impreuna de mai bine de șase ani, fiecare și-a intemeiat o familie, dar intre ei tot a mai ramas ceva….o relație bazata pe respect și… un apartament, din cauza caruia Victor Slav a ajuns de cateva ori in fața judecatorilor! Inițial, Victor obținuse o victorie in…

- SURPRIZA….Rejudecarea dosarului in care trei tineri din Falciu au fost trimisi in judecata pentru proxenetism aduce vesti bune pentru inculpati. Condamnati la inchisoare cu executare de catre magistratii Curtii de Apel, proxenetii scapa de inchisoare la rejudecare dupa ce magistratii Tribunalului Vaslui…

- Adela de la ”Bravo, ai Stil ”a fost la un pas sa caștige ediția a doua a concursului, reușind sa ajunga printre finaliste. Emisiunea ajutat-o nu numai sa capete notorietate și ”stil”, ci și un iubit, pe Ștefan, pe care i l-a ”furat” fostei colege de platou, Silvia. Tocmai de asta, poate, relația nu…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a explicat ca s-au contopit șapte formulare intr-unul singur, iar oamenii vor avea de facut o sigura plata pe an. Noul termen pentru depunerea formularului este 15 iulie. „Vreau sa nu mai existe, decat in cazuri excepționale, legatura la ghișeu. Nu vreau sa mai…

- Zilele trecute, mai mulți tineri au filmat o intamplare ilara, in parcarea unui supermarket din Focșani. Enervați de un „șofer” care claxona de zor la volanul unei autoutilitare, s-au dus sa vada care e „urgența”, dar nu se așteptau la o asemenea surpriza. La volanul autoturismului nu era nicidecum…

- Aflat in mall, alaturi de fiul sau, Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, a trecut prin clipe de groaza. Nicolae Cristescu, un milionar celebru, l-a ”sechestrat” pe șeful banilor, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a filmat momentul incredibil care s-a petrecut in miezul zilei, intr-un…

- Deși au divorțat in urma cu aproape șase ani, se pare ca fostul premier al Moldovei, Vlad Filat, și ex-soția lui, Sanda Diviricean, nu au ajuns inca la un numitor comun in ceea ce privește averea lor. In afara de cei doi copii pe care ii au impreuna, Luca și Iustina, pe cei doi ii […] The post Ce decizie…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, cum s-a rupt ”frația” dintre Mihai Stoica și Dan Petrescu și cum au ajuns cei doi foști colaboratori sa fie dușmani de moarte. Conform unor surse bine informate, relația dintre cei doi s-a deteriorat in perioada in care activau la…

- Monica Gabor s-a stabilit de mai mulți ani in SUA, unde traiește o poveste de dragoste alaturi de Mr. Pink. Amandoi au copii din casniciile anterioare, dar nu unul al lor. Recent, a aparut un zvon conform caruia fosta soție a lui Irinel Columbeanu ar fi insarcinata cu actualul iubit. Chestionata pe…

- Magistrații s-au pronunțat in dosarul transferurilor. hotararea fiind definitiva. Condamnarile sunt dupa cum urmeaza: Victor Becali a fost condamnat șa 5 ani și 4 luni, Ioan Becali a...

- Victoraș Micula, moștenitorul unui imperiu de cateva zeci de milioane de euro, s-a insurat! Nu cu Vica Blochina, cea care l-a și dat in judecata pentru calomnie sperand sa-l jupoaie de jumatate de milion de euro, ci cu o tanara care, spre deosebire de el, are și diploma de bacalaureat. Micul Micula…

- Se discuta despre acuzatiile la adresa procurorilor din DNA. Toata lumea vorbea peste toata lumea, in incercarea de a-l convinge pe Ionel Danca ca „nu intelege nimic". Gadea se ridica si se apropie, parca a intimidare, de Danca, aflat pe un scaun in studio, si incepe sa-i faca semn cu aratatotul, ca…

- Vesti surprinzatoare pentru proxenetii care au vandut o tanara in bordelurile din Elvetia, Germania si Grecia! Vasile C. si Georgiana S. scapa de puscarie, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , are detaliile eliberarii celor doi romani care au folosit o fata pentru a seduce un milionar elvetian,…

- „Am cerut secretarului comunei Sirețel sa trimita referatul de demitere a primarului. In caz contrar ii facem plangere penala”, a spus prefectul Marian Șerbescu Prefectura a incercat sa-l demita din nou prin intermediul justiției pe actualul primar al comunei Cotnari, dar nu a reușit La sfarșitul anului…

- Un obiect luminos a putut fi vazut pe cer, in prima zi a anului, in zona Drumul Taberei din Capitala. Nu a fost vorba despre un meteorit, cum probabil s-au gandit mulți cei care au vazut obiectul luminos. Specialistii Agentiei Spatiale Europene au venit cu raspunsul. Inițial, cei care au vazut obiectul…

- Un accident rutier s-a petrecut joi dimineața, in jurul orei 7.00, pe Bulevardul Incoronarii din Alba Iulia, in zona Colegiului HCC. Din primele date este vorba despre o coliziune intre doua autoturisme, ambele inmatriculate in județul Alba. La fața locului a intervenit un echipaj de poliție și o ambulanța.…