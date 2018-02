Stiri pe aceeasi tema

- Caz halucinant! In timp ce alte copila de varsta ei se joaca cu papușile, o fetița de doar 12 ani a ajuns, in dimineața zilei de duminica (18 februarie), in stare grava la Maternitatea din Valcea. Din primele informații, micuța a fost bagata de urgența in operații. La aceasta ora, doctorii incearca…

- Ancheta de amploare a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Valcea in cazul a doi copii batuți la Centrul pentru Copilul Abuzat, Neglijat, Exploatat din Ramnicu Valcea. Doi frati orfani au fost batuti de un adolescent din ...

- Dupa cum stiti, procurorii DIICOT si polițiștii de la Crima Organizata Timișoara au saltat mai mulți proxeneți care au racolat fete din Centrul de Plasament de la Zagujeni pentru practicarea prostituției in orașul de pe Bega. Potrivit anchetatorilor, anul trecut, cel puțin opt minore au cazut…

- Potrivit anchetatorilor, anul trecut, cel puțin opt minore au cazut victime acestei rețele de prostituție. Oamenii legii susțin ca o tanara de 17 ani, din familia proxeneților, s-a imprietenit cu fetele din centrul de plasament de la Zagujeni, le-a caștigat increderea și mai apoi le-a racolat.…

- Mariuca, fetita adoptata de Luminita Anghel, a ajuns intr-un centru de plasament dupa ce artista celebra a pierdut razboiul in instanta cu mama naturala a fetei, Angelica Constantin. Dupa ce a castigat procesul cu Luminita Anghel, femeia nu a avut resursele sa o creasca pe cea mica.

- Guvernul Moldovei, in parteneriat cu Grupul Bancii Mondiale, a lansat astazi proiectul „Modernizarea serviciilor publice”, cu un cost total de 22,4 milioane de dolari SUA. Acesta va fi implementat de catre Cancelaria de Stat in colaborare cu Centrul de Guvernare Electronica pina in 2022 și prevede inființarea…

- Lipsa de bun simț a unora dintre noi intrece uneori orice limita. Iata unde și-a parcat astazi mașina un conducator auto - in pasajul de la ceas din centrul Campinei, o zona exclusiv pietonala, situata in apropierea parcarii de la Piața Centrala.

- Primul sondaj politic din anul 2018 a fost realizat de Centrul de Sociologie Urbana și Regionala - CURS în perioada 3-10 ianuarie. Cercetarea sociologica vizeaza, printre altele, și evaluarea necesitații acțiunilor politice potențiale.

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Timișoara au identificat un barbat, de 34 de ani, banuit aa a furat bunuri in valoare de aproximativ 3000 de euro dintr-o locuința. Barbatul a fost arestat preventiv pe o perioada de 30 de zile și introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este restrictionata pe DN 7, din cauza unui accident rutier produs la kilometrul 201, in zona localitatii Brezoi, judetul Valcea, in care au fost implicate 2 autoturisme. In urma impactului au rezultat 3…

- APEL… Oamenii legii solicita ajutorul vasluienilor, in cazul batranului disparut de la Azilul din Huși. Se numește Bocan Horia, are 71 de ani și de 7 ani se afla in Centrul de Ingrijire și Asistența pentru Persoanele Varstnice. “La momentul dispariției, batranul era imbracat cu pantaloni și geaca, ambele…

- S-a deschis, la Brașov, „Superland”, cel mai mare parc de distracții indoor din Romania. Centrul de divertisment ofera peste 18 atracții dedicate intregii familii, precum și un „Food Court” unde vizitatorii pot savura o varietate de preparate delicioase. Accesul adulților și al copiilor…

- Ziua Culturii Nationale va fi marcata de Centrul de Cultura „George Apostu” Bacau prin organizarea manifestarii „Mihai Eminescu – intre trecut și viitor”, in data de 15 ianuarie 2018, ora 17.00, la Muzeul de Arta Contemporana „George Apostu”. Evenimentul reprezinta un moment special de reflecție asupra…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, marți dimineața, pe autostrada A1 Sibiu – Deva, traficul rutier se desfasoara ingreunat din cauza cetii dense. Intre kilometrii 265 si 276 si intre kilometrii 316 si 369 vizibilitatea este sub 50 de metri. ”Reamintim ca cea…

- Centrul de Afaceri de 50 de milioane de lei din Bartolomeu aduce noi probleme pentru Primaria Brasov. Firma care a abandonat santierul a facut lucrari de mantuiala si sunt necesare noi reparatii.

- Medicii de urgenta din orasul Cornesti, raionul Ungheni, s-au mutat in casa noua. Dupa ce zeci de ani, specialistii au activat intr-o cladire fara apeduct, canalizare si incalzire, acum angajatii in sfarsit vor putea munci intr-un edificiu renovat la standarde

- Marian Dima Fotbalul judetean prahovean la nivel de juniori republicani pare a fi pe o panta descendenta. Desi se vorbeste mult se face tot mai putin, iar echipele participante in competitiile juniorilor republicani au rezultate medii si chiar modeste. Motivele? Destul de multe, cateva dintre ele urmand…

- Accidentul rutier s-a produs in apropierea localitatii Razboieni, fiind implicate trei autoturisme. Intr-unul dintre acestea se afla Alex Vasiliu, care a fost transportat in coma la spital. Cunoscutii acestuia fac un apel catre ieseni pentru a dona sange. "Este nevoie urgenta de sange…

- Premiere remarcabile la Centrul de Terapii Genice si Celulare in tratamentul cancerului din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgența ,,Pius Brinzeu” Timișoara. Inainte de finele anului, medicii de aici fac bilanțul și ies pe plus. Pentru prima data in lume, specialiștii timișoreni au descoperit…

- Mai multe persoane au fost ranite in urma viscolului si a rafalelor puternice de vant care au perturbat traficul in nordul si centrul Japoniei, conform media locale citate miercuri de DPA citata de Agerpres.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul pe mai multe artere rutiere din zona se desfasoara ingreunat, in conditii de ceata densa (vizibilitate 50- 200 de metri). Read More...

- In preajma Craciunului, emotiile si sentimentele sunt mai presus de orice iar magia acestei sarbatori este mai intensa atunci cand vestea Nasterii Domnului este insotita de cadouri, zambete si sclipiri in priviri. Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Caras-Severin nu au lasat sa treaca aceasta…

- Vineri, 22 decembrie 2017, la Centrul de Zi pentru copii „Sf. Ierarh Nectarie” din Vama Seaca a fost organizata serbarea de Craciun. Intalnirea micuților cu Mosul in persoana, o premiera pentru multi dintre ei, a fost incarcata de emotii pozitive si daruri. „Mulțumesc bunului Dumnezeu pentru tot ajutorul…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Porolissum” al judetului Salaj a facut, ca in fiecare an, un gest nobil, pe care multe alte instituții salajene il uita in aceasta perioada. Militarii de la ISU au vizitat joi Centrul de Ingrijire si Asistenta pentru persoane adulte cu handicap Boghis, aducand…

- Elevii de la Scoala Gimnaziala „Iorgu G. Toma" Vama au desfasurat luni, 18 decembrie, o actiune de voluntariat la Centrul de plasament „Visatorii"" din Fundu Moldovei. Activitatea face parte din proiectul anual al scolii „Daruind vei dobandi", derulat in ...

- a fost lansat oficial albumul „Impresionismul. Fascinație și culoare”, realizat de maximafiliștii bacauani Vasile și Claudiu Doroș, considerat „un muzeu de imagini timbrate” Centrul de Cultura „George Apostu” a fost, miercuri, 20 decembrie, gazda unui eveniment editorial de nivel european: lansarea…

- Vizita elevilor de la Școala Gimnaziala Ipotesti la copiii aflati in plasament in Complexul de apartamente, in proiectul "Daruim zambete", din cadrul programului national "Școala altfel" s-a dovedit a fi inceputul unei relatii de durata. Acest lucru a fost vizibil inca de ...

- Cadourile lui Mos Craciun au ajuns in acest an si la copiii din Centrul de plasament "Curcubeul speranței" din orasul Vadul lui Voda. Micutii au așteptat cu mare nerabadare vizita moșului, mai ales ca i-au scris ravașe neincetat.

- Toti copiii institutionalizati in Centrul de Plasament ,,Visatorii" din comuna Fundu Moldovei (peste 30 de copii cu varste cuprinse intre 3 si 17 ani) au primit marti cadouri de Craciun, dar si dulciuri. Politistii, impreuna cu Mos Craciun (in persoana lui Brian Douglas – vechi ...

- Pentru punerea in aplicare a masurilor privind organizarea festivitatilor dedicate ”Zilei Victoriei Revolutiei Romane si a Libertatii”, INDRUMAREA SI RESTRICTIONAREA CIRCULATIEI AUTO se va efectua astfel:

- In decursul lunii noiembrie, angajati ai Directiei Generale de Asistenta Sociala și Protectia Copilului (DGASPC) Vrancea si ai centrelor din subordine au participat la campania de donare de sange organizata in colaborare cu Centrul de Transfuzie Sanguina Vrancea. Din valorificarea bonurilor valorice,…

- Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, remis marti AGERPRES, barbatul este cercetat pentru 24 de infractiuni de inselaciune comise in perioada ianuarie - martie 2014. Acesta, impreuna cu alte persoane, ar fi oferit spre vanzare pe internet…

- ASCOR (Asociatia Studentilor Creștini Ortodocși Romani) filiala Suceava organizeaza luni, 18 decembrie, un concertul caritabil de colinde pentru a oferi copiilor de la Centrul de Plasament "Mihail si Gavril " Solca un dar si un zambet de sarbatoare.Evenimentul se va desfașura in ...

- Elevii și profesorii Colegiului de Arta „Ciprian Porumbescu" Suceava organizeaza luni, 18 decembrie, un eveniment cultural de binefacere, gazduit de sala cinematografului Modern, de la orele 18.00.Pe langa concertul cu specific de Craciun, evenimentul cuprinde și o expoziție cu ...

- Avocatul Poporului s-a pronunțat in cazul adolescentului care s-a spanzurat la Centrul de Plasament „Casa Noastra” din Zagujeni, județul Caraș-Severin. Copilul a fost gasit decedat in data de 10 octombrie. In cauza a fost deschisa o ancheta și de catre poliție, sub coordonarea unui procuror.

- Polițiștii constanțeni au desfașurat o serie de percheziții la perchezitii la persoane banuite de furt calificat prin metoda ,,Împrietenire”. 15 persoane au fost reținute.”La data de 13 decembrie a.c., politistii Inspectoratului de Politie Judetean Constanța, cu suportul…

- La data de 13 decembrie a.c., politistii Inspectoratului de Politie Judetean Constanța, cu suportul Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, au efectuat 17 perchezitii domiciliare in județele Galați, Braila și Tulcea, la persoane banuite de constituire a unui grup infracțional organizat și…

- Elevii și profesorii Colegiului de Arta „Ciprian Porumbescu” Suceava organizeaza luni, 18 decembrie, un eveniment cultural de binefacere, gazduit de sala cinematografului Modern, de la orele 18.00.Pe langa concertul cu specific de Craciun, evenimentul cuprinde și o expoziție cu vanzare, cu lucrari ...

- La ultimul meci sustinut de echipa de baschet masculin BC Athletic Constanta, la Sala Sporturilor, impotriva celor de la CN „Aurel Vlaicu“, biletul de intrare la meci a fost… un produs de igiena si curatenie. Astfel, s-au strans zeci de kilograme de produse, fiind nevoie de forta de munca pentru a le…

- Președinta organizației de femei a PNL Brașov, Pamela Diaconu, a anunțat ca doamnele liberale vor dona sange la Centrul de Transfuzii din Brașov, iar cu tichetele valorice primite vor cumpara dulciuri, fructe, legume și ce mai au nevoie copiii de la Cantrul de plasament din Harman. Mai mult, au cerut…

- Sute de cadouri au fost pregatite, ambalate și sortate de catre elevii și profesorii de la Școala Gimnaziala Nr.30 din Brașov. Aceștia s-au alaturat Campaniei ”Impreuna de Sarbatori”, organizata pentru al treilea an la rand de catre Asociația ”Aici pentru Tine”. Cadourile frumos impachetate, conțin…

- Avocatul Poporului (AP) recomanda ocuparea posturilor vacante la centrul de plasament "Casa Noastra" Zagujeni, judetul Caras-Severin, unde un copil a fost gasit spanzurat pe 10 octombrie. Potrivit recomandarii AP, directorul general al DGASPC Caras Severin va lua masurile legale pentru ocuparea posturilor…

- Avocatul Poporului (AP) recomanda ocuparea posturilor vacante la centrul de plasament "Casa Noastra" Zagujeni, județul Caraș-Severin, unde un copil a fost gasit spanzurat pe 10 octombrie. Potrivit recomandarii AP, directorul general al DGASPC Caraș Severin va lua masurile…

- Din cauza numarului mare de autoturisme, valorile de trafic sunt foarte crescute pe D7, intre Golotreni si Caciulata, judetul Valcea. Pe sensul de mers catre Golotreni, s-au format coloane de autovehicule care circula bara la bara. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane…

- Universitatea din Craiova, prin Centrul de Consiliere și Orientare in Cariera, organizeaza pana pe 15 decembrie, campania de promovare a ofertei educaționale – Caravana invatamantului oltean – 2017, in liceele din județele Dolj, Gorj, Olt, Valcea, Mehedinți, Elevilor claselor terminale ...

- Unu din cinci tineri institutionalizati, cu varste cuprinse intre 15 si 27 ani, a locuit numai in centrul de plasament, la iesirea din institutie cei mai multi confruntand-se cu probleme atunci cand doresc sa se integreze in societate, potrivit unui studiu realizat de Fundatia Umanitara Concordia.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este oprita pe DN67, la kilometrul 147 200 de metri, in judetul Valcea, pe ambele sensuri de mers, din cauza incarcaturii unui camion pierdute pe suprafata carosabila.In urma evenimentului nu au rezultat…