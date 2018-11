Proxenet prins de politisti in timp ce incerca sa intre in tara

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au identificat si predat autoritatilor competente un barbat din judetul Arges, condamnat la inchisoare pentru savarsirea infractiunii de jaf armat. Radu Lungu, purtator de cuvant ITPF Sighetu Marmatiei: “In Punctul de Trecere…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au identificat și predat autoritaților competente un cetațean roman, condamnat la 3 ani inchisoare pentru proxenetism. In data de 02 noiembrie a.c., in jurul orei 11.40, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu…

- Politistii de frontiera din Petea au descoperit la control un autoturism marca Smart, care figura in bazele de date ca fiind furat din Italia. Ieri, in jurul orei 21.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Petea, judetul Satu Mare, s-a prezentat pentru a intra in Romania o persoana cu dubla cetatenie,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au identificat si predat autoritatilor competente un barbat din judetul Maramures, condamnat la inchisoare pentru savarsirea infractiunii de contrabanda. Tanarul, in varsta de 27 de ani, s-a prezentat ieri, in jurul orei 07.00,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea – I.T.P.F. Sighetu Marmatiei au intocmit lucrare penala unei mame a doua minore, dar și șoferului care conducea mașina in care se aflau acestea, deoarece au incercat sa treaca fraudulos frontiera de stat. In data de 25 august…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au identificat și predat autoritaților competente un cetațean din Republica Moldova, condamnat la inchisoare pentru vatamare corporala grava. In data de 16 august a.c., in jurul orei 15.00, in Punctul de Trecere a Frontierei…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Urziceni – I.T.P.F. Sighetu Marmatiei au descoperit ascuns intr-un microbuz, sub bancheta din spate, un minor in varsta de 5 ani pe care mama acestuia a incercat sa il scoata ilegal din tara, deoarece nu avea documente de calatorie.…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au identificat și predat autoritaților competente un barbat din județul Vaslui, condamnat la inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt. Miercuri, 08 august a.c., in jurul orei 14.30, in Punctul de Trecere a Frontierei…