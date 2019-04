Proxenet din Pitești reținut pentru 24 de ore Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale au continuat cercetarile intr-un dosar penal intocmit pentru savarșirea infracțiunii de talharie calificata. Din cercetari, polițiștii au stabilit ca, in seara zilei de 9 ianuarie a.c., un barbat de 32 de ani din Pitești ar fi deposedat pe un alt barbat de mai multe sticle de bauturi […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

