Proxenetul care a obligat o tanara din Constanta sa-i faca bani la Ramnicu Sarat fusese eliberat conditionat in urma cu doi ani, dupa ce a fost condamnat la inchisoare pentru viol. In 2011, Orhan Sachir impreuna cu un prieten au violat o tanara de 20 de ani, fiica de fost senator, si a oferit-o unor cunoscuti. Saptamana trecuta, a ajuns din nou in arest, la Buzau, impreuna cu un partener de ilegalitati. In 2011, Orhan, impreuna cu Elvis Iusein, au luat cu forta o tanara de 20 de ani, fiica de fost senator, a violat-o si a oferit-o unor cunoscuti pentru a-si satisface poftele sexuale. Totul s-a…