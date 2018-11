Proxenet arestat in Vama Petea Vineri, 2 noiembrie, in jurul orei 11.40, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților de frontiera, cetațeanul roman Cornel L., in varsta de 27 de ani din județul Salaj. Cu ocazia controlului, oamenii legii au constatat ca barbatul este cautat de autoritațile din Romania. Pe numele lui a fost emis […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol: satmareanul.net

Stiri pe aceeasi tema

- Azi (8 septembrie) dimineața, in jurul orei 03.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pe sensul de intrare din țara numitul C. O., in varsta de 40 de ani, domiciliat in județul Suceava. Cu ocazia formalitaților de frontiera, colegii noștri au constatat ca barbatul este cautat de…

- In data de 4 septembrie, in jurul orei 00.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, s-a prezentat pe sensul de intrare in țara I.B., in varsta de 40 de ani, domiciliat in județul Neamț. Cu ocazia formalitaților de frontiera, colegii noștri au constatat ca barbatul este cautat de catre autoritațile…

- In ziua de 24 august, in jurul orei 22.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru a intra in Romania, cetațeanul roman R. A., in varsta de 40 de ani, domiciliat pe raza județul Maramureș. Acesta conducea un autoturism marca Mercedes Benz, inmatriculat in Austria. Cu ocazia controlului…

- In data de 16 august, in jurul orei 15.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, s-a prezentat pe sensul de intrare in țara cetațeanul din R. Moldova, M. G., in varsta de 26 de ani. Cu ocazia formalitaților pentru intrarea in Romania, la controlul de frontiera, oamenii legii au constatat ca barbatul…

- Duminica, 12 august, in jurul orei 11.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, s-a prezentat pe sensul de intrare in țara, cetațeanul roman Silviu H., in varsta de 39 de ani, domiciliat in județul Botoșani. Cu ocazia formalitaților pentru intrarea in Romania, la controlul de frontiera, oamenii…

- Duminica dimineața, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, s-a prezentat pe sensul de intrare in țara, cetațeanul roman S.D., in varsta de 45 de ani, domiciliat pe raza judetului Maramureș. Acesta conducea un autoturism marca Mercedes E 280, inmatriculat in Italia. In urma controlului pentru intrarea…

- Miercuri, 8 august, in jurul orei 14.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, s-a prezentat pe sensul de intrare in țara Sorin B., in varsta de 55 de ani, domiciliat in județul Vaslui. Cu ocazia formalitaților pentru intrarea in Romania, la controlul de frontiera, oamenii legii au constatat ca…