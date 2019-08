ProVolei, bronz pe nisipul juniorilor Pastrand tradiția, la fileul ultimelor meciuri s-au aflat și aradeni, finala mica opunand perechiile Balazs Csiszar (CS ProVolei Arad) / Eduard Pop (CSU Reșița) și Daniel Mihalescu (ProVolei) / Alin Filipan (CS Westar Arad). Primii s-au impus cu scorul de 2-0, aducand clubului condus de prof. Radu Sabau a patra medalie a verii, dupa cele obținute de seniorii Sergiu Gligor/Andrei Crișan (argint), cadeții Mihalescu/Filipan (argint) și Alexandru Ciubotariu/Andrei Grigore (bronz). La acestea, delegația aradeana prezenta la Mamaia se mai poate lauda cu un „bronz” la seniori, prin emisarii CS Fan… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

