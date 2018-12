Avarie in Constanta. Mai multi abonati raman fara energie termica

RAJA SA a comunicat in data de 28.12.2018 va intrerupe alimenteaza cu apa rece punctele termice nr. 138, 139, 140, 142, 145, 146. In consecinta, in lipsa apei reci, se vor opri instalatiile RADET care asigura distributia energiei termice in perimetrul: str. Cismelei, Dispensarului,… [citeste mai departe]