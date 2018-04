Stiri pe aceeasi tema

- Romania va avea un rol tot mai determinant pe piața energetica din Sud-Estul Europei, țara noastra devenind, și din punct de vedere energetic, un factor de stabilitate in regiune, a subliniat secretarul de stat Robert Tudorache, la cea ediție a Spring Cocktail organizat de energynomics.ro la care au…

- [caption id="attachment_40506" align="alignleft" width="300"] Anul 2010. Conferința AMN la Ungheni. De la stanga la dreapta: Ludmila Guzun, Alexandru Lipcan, Victor Osipov, Ion Harea[/caption] Prima data l-am cunoscut mai indeaproape pe Ion Harea, in anul 2000, la o ședința convocata de seful Direcției…

- Un pieton a fost accidentat mortal de un autovehicul, pe DN 2 E85, in localitatea Potarnichesti. Din primele date ale Politiei, autovehiculul s-a rasturnat insa nu sunt probleme de trafic in acest moment.

- Mi s-a intamplat, nu de puține ori, sa fiu intrebat ce poet imi place. N-am știut sa raspund. Poate și Post-ul TABLETA DE MARȚI – Daniel TACHE – Divagații apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Romania a debutat fericit in 2018. Selectionata lui Cosmin Contra a invins Israelul cu 2-1, intr-un meci amical disputat la Netanya, partida in care romanii au revenit dupa ce au fost condusi cu 1-0. In ciuda victoriei, multi dintre microbistii romani au remarcat faptul ca selectionerul a prezentat…

- Conferința organizata joi seara, incepand cu ora 18.00, in Restaurantul Bucovina din Suceava, a adunat membri ai comunitații de afaceri "Upgrade" din Suceava. Intalnirea si-a propus sa-i stranga impreuna pe oamenii de afaceri care au interese comune, constituind o rampa de lansare ...

- Atentatele din ultimii au clarificat ca, in Europa, imigratia "implica amenintarea terorismului si un pericol fatal", a declarat, joi, ministrul ungar de Externe Peter Szijjarto, marcand doi ani de la o serie de atacuri teroriste comise la Bruxelles, relateaza agentia MTI. La 22 martie,…

- O conferinta internationala a donatorilor organizata la Bruxelles a strans marti 456 de milioane de euro pentru construirea unei uzine de desalinizare a apei pentru Fasia Gaza, dar nu a reusit sa finanteze in totalitate proiectul, ce are drept scop sa aprovizioneze cu apa potabila doua milioane de…

- Cel putin sapte persoane au fost ucise sambata in Filipine dupa ce un mic avion s-a prabusit pe o casa, dupa ce abia decolase de pe un aerodrom de la periferia capitalei Manila, au anuntat autoritatile, citate de AFP, informeaza agerpres.ro. Potrivit sefului politiei locale, Julio Lizardo,…

- Banca Nationala a Romaniei organizeaza, vineri, conferinta cu tema 'Incluziunea financiara - de la vorbe la fapte', eveniment care face parte din cadrul proiectului international 'Global Money Week'. La conferinta vor participa guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, ministrul Finantelor Publice,…

- Conferinta Focus on GDPR – The Impact on the Romanian Business Market, organizata de Idea Events împreuna cu Asociatia Together for a Better Tomorrow, va avea loc în data de 29 martie, la Hotel Athenee Palace Hilton București. O discutie aplicata, dublata de un workshop, pe diverse…

- Dupa ce, marti seara, Liviu Dragnea si Victor Ponta au decis sa dea cartile pe fata si sa se razboiasca, miercuri a fost ziua celorlalti doi lideri implicati, in acea vreme, in constructia USL: Crin Antonescu si Daniel Constantin. Crin Antonescu: Sub nicio forma nimeni nu s-a amestecat in numiri Crin…

- Voluntarii din cadrul proiectului The Green City Project 2, derulat de catre Fundatia Life Tineret au initiat aceasta actiune pornind de la convingerea ca apele tarii noastre sunt un element esential in ecosistemul din comunitatea noastra, sunt sursa de apa fara de care viata nu ar putea fi…

- Hațeg, 12.03.2018 – Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului, Geoparc Internațional UNESCO, administrat de Universitatea din București a fost gazda evenimentului organizat cu ocazia celei de-a cincea intalniri regionale din cadrul proiectului Interreg IMPACT – Modele Inovatoare pentru Arii…

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a anuntat ca impreuna cu autoritatile din Cernauti si Lvov, din Ucraina, va continua demersurile pentru constructia drumului rapid pe coridorul european nord-sud prin estul Carpatilor. Gheorghe Flutur a avut o intalnire de lucru la ...

- COMUNICAT DE PRESĂ LANSARE PROIECT POCU/140/4.2/113953 Fundația Caritabilă ”Sfântul Daniel” Turda, în parteneriat cu UAT Municipiul Turda – Serviciul Public de Asistență Socială Socială, Școala Gimnazială ”Horea, Cloșca și Crișan”

- Centrul de Cultura și Arta al județului Salaj (Piața 1 Decembrie 1918, nr. 11) va gazdui luni, 12 martie 2018, de la ora 16.00, in Sala “Dialoguri Europene”, lansarea de carte cu tema: “Misterele Revoluției din 1989”, susținuta de ziaristul Grigore Cartianu. Acesta este autorul a patru carți meticulos…

- Romania a activat mecanismul de alerta european prin care solicita imunoglobulina, a anuntat luni ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. "Pentru a putea rezolva aceasta problema, statul roman a suspendat clawback-ul pentru acest produs pentru o perioada de doi ani de zile si totusi nu s-a intamplat nimic.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca o prima evaluare a activitatii ministrilor din Guvernul Dancila va avea loc dupa Congresul din 10 martie, in cadrul coalitiei de guvernare. "Am stabilit ca dupa Congres sa avem o discutie in coalitie pentru o prima evaluare", a…

- Bethesda Softworks va susține conferința de presa, sub forma de showcase, la E3 2018 pe 10 iunie (6:30 p.m. PT / 9:30 p.m. ET). Showcase-ul va fi transmis in direct via Twitch, YouTube, Twitter, Facebook și Bethesda.net. Mai multe detalii despre conținutul showcase-ului vor fi facute publice mai aproape…

- Dupa 10 luni de așteptare, Andreea și Sergiu Hanca au devenit in aceasta noapte fericiții parinți ai unui baiețel perfect sanatos, Zian. Fericitul eveniment a avut loc in aceasta noapte, Sergiu fiind prezent in permanența in salonul de la Maternitatea Regina Maria. "Totul a fost bine, sunt foarte fericit…

- Timișoara este sub zapada, iar firmele care se ocupa cu deszapezirea orașului sunt depașite, fapt recunoscut și de primarul Nicolae Robu. In acest timp, edilul-șef le dedica melodii haterilor, se cearta cu jurnaliștii și se razboiește cu fostul primar. Așa sta situația in orașul care in anul 2021 este…

- Kevin Hogan, autorul bestseller-ului “Psihologia persuasiunii”, vine pentru prima data in Romania, in data de 15 martie 2018, pentru a sustine o conferinta cu adevarat speciala, in cadrul careia va vorbi despre secretele limbajului non-verbal si despre noile strategii de comunicare in afaceri. Evenimentul…

- Romania poate folosi carbunele pentru a produce energie, insa, in acelasi timp, trebuie sa respecte normele legate de poluare, a declarat, marti, comisarul european pentru Energie, Miguel Arias Canete, in timpul int&acir...

- Poarta ce deschide calea primaverii de peste opt milenii in spatiul romanesc, martisorul din Banat impleteste traditia strabunilor daci cu modernismul european, legatura fiind reprezentata de firul alb-rosu faurit din imaculatul zapezii si flacara soarelui, potrivit muzeografului etnograf al Muzeului…

- Conferința de Securitate de la Munchen, care s-a desfașurat recent, a fost cea mai slaba și cea mai mediocra din intreaga istorie a desfașurarii acestui eveniment. Parerea in cauza a fost exprimata de Valeriu Ostalep, fostul ministru adjunct de Externe, director al Institutului pentru Studii Diplomatice,…

- La un moment dat, unul dintre jurnaliști a pus o intrebare comuna pentru Viorica Dancila și Jean-Claude Juncker despre pastrarea consilierului primului ministru in Guvern, Darius Valcov, asta in ciuda faptului ca acesta a fost condamnat, in prima instanța, la 8 ani de inchisoare cu executare.…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, s-a intalnit marti, la Bruxelles, cu premierul Viorica Dancila, intrevederea avand loc in contextul discutiilor aprofundate dintre CE si autoritatile romane privind modalitatile de crestere a absorbtiei si de evitare a dezangajarii de fonduri…

- Lungmetrajul "Lemonade", produs de Cristian Mungiu, va fi prezentat luni noaptea in cadrul sectiunii Panorama a Festivalului International de Film de la Berlin, informeaza un comunicat al distribuitorilor filmului transmis AGERPRES. Filmul, "care are la baza intamplari reale, prezinta contrastul dintre…

- Sigmar Gabriel (foto), ministrul german de Externe, a declarat, sambata, ca sustine reducerea sanctiunilor impuse Rusiei, daca in estul Ucrainei va fi implementat un acord de incetare a focului cu ajutorul ONU. Declarația, citata de Reuters , a fost facuta la Conferința de Securitate de la Munchen,…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a acuzat NATO, SUA si Uniunea Europeana de propaganda antiruseasca, ceea ce a dus la "paralizie" in contactele reciproce si a cerut Occidentului sa arate mai mult respect fata de Rusia, relateaza dpa. Vorbind in a doua zi a Conferintei de securitate…

- Premierul Pavel Filip va participa la Conferința pe probleme de securitate de la Munchen, Germania.Printre subiectele discutate la conferinta se numara rolul Uniunii Europene in pastrarea echilibrului mondial, pozitia ei fata de Federatia Rusa si Statele Unite ale Americii, criza

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca i-a cerut ministrului justitiei Tudorel Toader ca, din punct de vedere juridic, sa faca toate demersurile pentru aflarea adevarului in legatura cu informatiile aparute in spatiul public privind DNA, mentionand ca rezolvarea acestor aspecte este treaba…

- "Am vazut cateva extrase in presa ale discursului doamnei Kovesi. Am impresia ca dansa nu vede barna din ochiul ei, al institutiei, dar cauta sa gaseasca defecte in ochii altora. Cred ca institutia nu e supusa niciunei presiuni. E interesul public, firesc, pe care toti cetatenii il au cu privire…

- Anunțul a fost facut in contextul discuțiilor aparute in spațiul public in ultimele zile dupa scandalul declanșat de acuzele aduse de fostul deputat Vlad Cosma procurorilor de la DNA Prahova.

- Scriitorul Varujan Vosganian va susține joi, 15 februarie, la ora 13.00, la Colegiul Național I. C. Bratianu, conferința cu tema FRUMUSEȚEA RANITA A POEZIEI. Conferința face parte din Proiectul Biblioteca Te Citește, proiect gandit de Biblioteca Județeana Argeș, care iși propune ca, și anul acesta,…

- Marius Șumudica, doar egal azi, a 4-a oara fara victorie in ultimele 5 meciuri. S-a enervat cand i s-a reproșat ca e incandescent pe margine. Dupa doua infrangeri in șir, 0-1 cu Malatya și 1-3 cu Galatasaray, Șumudica a fost mult mai precaut. ...

- Peste 80 de cadre didactice din județul Ilfov, cat și din țara, s-au intalnit, pe 30 și 31 ianuarie la Centrul Cultural Buftea, la a treia ediție a conferinței ”Impreuna impotriva violenței”, marcand astfel și Ziua Internaționala a non-violenței, o tema de actualitate ce trateaza un fenomen din ce…

- Aflat chiar langa presedintele roman, seful Comisiei Europene a lansat un avertisment, raspunzand unei intrebari in privinta MCV-ului, pe fondul modificarilor aduse legilor Justitiei. “Daca legile Justitiei raman asa cum au fost adoptate de Parlament, discutiile despre MCV si aderarea la Schengen se…

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a anuntat ca va sustine astazi o conferinta de presa in care va face alte dezvaluiri care sa-i sustina acuzatiile legate de colaborarea SRI-presa-justitie. Potrivit acestuia, invitat la declaratii va fi si presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu.

- La manifestarea gazduita de Casa de Cultura a Municipiului Iasi „Mihai Ursachi" au sustinut prelegeri prof. univ. dr. Gheorghe Cliveti si conf. univ. dr. Gheorghe Iutis de la Facultatea de Istorie din cadrul Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, prof. dr. Grigore Craciun si prof. dr. Mihai…

- Madalin Voicu a venit la TV alaturi de cel de-al șaptelea copil al sau, pe care l-a recunoscut oficial in instanța dupa 37 de ani. Madalin Voicu, care traiește o noua poveste de dragoste , a fost invitat in platoul emisiunii „Agenția VIP”, de la Antena Stars. Muzicianul și politicianul a venit insoțit…

- Doi tineri din Gorj au fost prinsi la furat de lemne, in noaptea de 21/22.01.2018, la ora 1.00, intr-o padure situata pe raza satului doljean Fratostita. Patrulele de politie si jandarmi i-au depistat pe P. Marius, de 28 ani si S. Marius,...

- Cel putin 12 persoane au fost reținute la Istanbul. Protestatarii demonstrau impotriva operatiunii pe care Turcia o intreprinde in provincia siriana Afrin (nord) impotriva militiei kurde siriene YPG, sustinuta de catre SUA. Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, i-a avertizat anterior…

- Cu un total de 295,55 puncte, Fernandez i-a devansat pe rusii Dmitri Aliev (274,06) si Mihail Koliada (258,90). La 26 de ani, Fernandez este devansat la numarul de titluri de trei patinatori: suedezul Ulrich Salchow (9 ori), austriacul Karl Schafer (opt) si rusul Evgheni Plusenko (7).

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, sustine vineri o conferinta de presa la sediul ministerului. El va face un rezumat al activitatii ministerului in anul 2017 si va prezenta proiectele pentru 2018. AGERPRES

- Premierul Mihai Tudose va merge, luni, in vizita la Ministerul Transporturilor, el urmand sa participe si la o conferinta de presa programata la MT la ora 14.00, au declarat surse guvernamentale pentru MEDIAFAX.

- Cazul polițistului care a agresat doi minori, in București, a reprezentat scanteia care a aprins flacara scandalului in PSD. Discuția a fost mutata, in mare parte, pe taramul politicii. Raman, insa, intrebari referitoare la metehnele pe care le ascunde Poliția, lipsa sau nerespectarea procedurilor in…

- Aproximativ 3.000 de persoane au participat sambata, la Catedrala patriarhala, la slujba Aghesmei Mari, care a fost oficiata de patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane (BOR), Daniel. Ceremonia,...

- Iranul susține ca ar fi arestat un cetațean european care ar fi condus protestele Un cetațean european neindentificat ar fi fost arestat in timpul protestelor antiguvernamentake din regiunea Borujed,...